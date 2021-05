Sábado de manifestação contra Bolsonaro no Rio de Janeiro

Esse sábado está marcado o Dia Nacional de Mobilização contra o governo. No Rio de Janeiro a concentração foi no Centro, no monumento de Zumbi dos Palmares. Os manifestantes seguem em caminhada até o Largo da Carioca na manhã desse sábado. O movimento popular pede o impeachment do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido).

Entre as reclamações estão a necessidade de um auxílio emergencial justo para a população, vacina para todos e o fim dos recortes de recursos e investimentos na educação. Além disso outros assuntos serão tratados e expostos como a questão das privatizações e da reforma administrativa.

A Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas) recomendou que é necessário respeitar os cuidados de higiene, proteção e distanciamento. Esses devem dar visibilidade a nossa luta contra o governo, em defesa da vida, dos direitos e do emprego.

O protesto foi divulgado por várias centrais sindicais e ganhou as redes sociais.