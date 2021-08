Ruthinea de Carvalho lançará o seu quadro Turistando no Programa Alegria Geral na Band TV

No dia 29 de agosto será lançado o quadro Turistando Com a Ruthinea de Carvalho no programa Alegria Geral no canal da Band. A apresentadora irá visitar cidades mais badaladas em um luxuoso turismo comercial e empresarial e com celebridades e todo colunismo social de onde mostrará hotéis, eventos, cruzeiros, grifes, exposições de arte e muito mais para alegrar o seu dia.Com movimento empoderado e com bastante glamour.

O programa além de ter outros quadros conta com o âncora e apresentador e locutor, Paulinho Cidade que já tem um currículo vasto de bastante experiência na comunicação social por trabalhar em programas de rádio e TV em emissoras como a Band, Mix TV, RBI e NGT.

No quadro da apresentadora Ruthinea de Carvalho terá muita atração e divertimento.Será exibido aos sábados das 8h às 9h horas na Band, com exibição das 14h até às 15h pelo canal RBI TV do Grupo Mix (UNIP / Objetivo). Transmitido também pela Rede Mais Família no horário das 13h às 14h .

Ela traz em seu portfólio muita experiência televisiva e na arte. Nascida na capital de São Paulo estudou em escolas internacionais como Liceu Pasteur, e é uma poliglota graduada e pós- graduada, estudou Turismo na Faculdade UNIP e por lá teve ênfase em Eventos Nacionais e Internacionais.Ruthinea é Juíza Arbitral, Juíza de Paz Capelania e de

Projetos Sociais. Por 10 anos a Ruthinea dirigiu o Sindicato Patronal de hotéis e Restaurantes de São Paulo e foi eleita a presidente da CBTUR – Câmara Brasileira de Turismo, que é uma Associação voltada para a Hospitalidade, Gastronomia e Turismo e abrange a Pasta Mulher do Ocupa – Associação dos Blocos de Carnaval de Rua da Cidade de São Paulo.

Ruthinea possui um grupo forte de mulheres empoderadas e empreendedoras com 10 mil associados no Brasil todo. Falando sobre o desenvolvimento na arte a apresentadora é formada em ballet clássico, Jazz, Sapateado Americano e Flamenco e Ginástica Rítmica. Trabalhou como Telemoça do programa Silvio Santos e atuou como atriz na Praça é Nossa de Carlos Alberto de Nóbrega. Fez várias peças teatrais. Na comédia infantil ela vivenciou um personagem dirigido pelo Paulo Ciambroni chamada ” A Bela Adormecida Que Não Dormia. Atuou como modelo e manequim de diversas grifes e alta costura.Atualmente ela comanda o programa CBTUR VIP no canal do Youtube e é jornalista e CEO da Revista CBTUR VIP online e impresso. Já realizou mais de dez mil entregas de prêmios, como o Prêmio The Best CBTUR, Top Chef Tour, Prêmio Aniversário da Cidade de São Paulo, Sustenta Tour e Classista nos eventos de representatividade de classe.

Convocada para palestras motivacionais para assessoria de mulheres contra a violência doméstica e patrimonial. No mês de outubro lançará a Revista Empresarial CBTUR VIP com mais de 30 colunistas sociais, falando de diversos artigos de Globalização, Acessibilidade, Sustentabilidade, Celebridades, Cultura, Entretenimento, Saúde, Moda e Estilo, Beleza e Estética, Política e empreendedorismo.