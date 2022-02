Rússia é banida da Copa do Mundo

A Seleção Russa está banida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Consequentemente, isto descredencia a participação do país no Mundial, que irá acontecer no final deste ano, no Catar. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (28) pela Fifa em conjunto com a Uefa.

A decisão também envolve, além das seleções masculinas, os times femininos profissionais e de base. A decisão ainda cabe recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). A Fifa também anunciou a rescisão do contrato de patrocínio com a empresa estatal russa do ramo de gás, a Gazprom. As medidas são sanções ao ataque militar russo ao território da Ucrânia, iniciado semana passada.

No próximo dia 24 de março, a Rússia enfrentaria a Polônia pela repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo. Quem vencesse, enfrentaria o ganhador do duelo entre República Tcheca e Suécia. No entanto, as três seleções já haviam se manifestado afirmando que se recusariam a jogar contra a Rússia. A Uefa ainda vai anunciar como irá funcionar o chaveamento.