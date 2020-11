Rubens Bomtempo se elege com maioria dos votos em Petrópolis

Rubens Bomtempo (PSB) teve a maioria dos votos no segundo turno das eleições em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e se elegeu para ficar quatro anos à frente do Executivo da cidade. No entanto o pleito está sub judice e aguarda decisão da Justiça Eleitoral para ter a confirmação se Bomtempo assumirá o cargo.

Ao fim da apuração Bomtempo recebeu 55,18% dos votos (64.907), enquanto seu adversário, Bernardo Rossi (PL) teve 44,82% dos votos válidos (52.727). Foram 154.531 votos no total, sendo 9.058 (5,86%) votos em branco, 27.839 (18,02%) nulos, e 85.621 (35,65%) abstenções.