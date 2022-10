Rua Visconde de Sepetiba segue sem data para recapeamento

Prefeitura disse que vai recapear via, mas não definiu data

A Rua Visconde de Sepetiba será recapeada, é o que informou ontem (25) a Prefeitura de Niterói. Entretanto, o Município não deu prazo para que isto aconteça. Em 13 de setembro, A TRIBUNA publicou reportagem na qual motoristas e pedestres reclamaram das condições da via, que possui vários buracos.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) informou que o serviço está na programação. A empresa também disse que, como não se trata de uma obra emergencial, a está priorizando vias mais necessitadas no momento, sem citar quais.

Trafegar na Rua Visconde de Sepetiba, Centro de Niterói, tem sido um desafio para motoristas e motociclistas. O trecho localizado entre as ruas São João e Marechal Deodoro está comprometido pela grande quantidade de buracos na pista, segundo informaram leitores ao WhatsApp de A TRIBUNA, (21) 97848-4642.

As crateras são de diferentes tipos. Existem buracos causados pelo desgaste da pavimentação e outros, na parte lateral das pistas, onde a água da chuva se acumula, criando poças. Além disso, o trecho possui outro problema crônico. Bueiros abaixo do nível do asfalto.

A reportagem procurou a Prefeitura de Niterói e a questionou se há previsão de manutenção para o trecho. Na ocasião, o Município havia dito que o recapeamento da rua estava na programação da empresa e deveria acontecer nas “próximas semanas”.