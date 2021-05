Rua Paulo Gustavo já está no mapa de Icaraí, em Niterói

A iniciativa não foi da Câmara de Vereadores nem do prefeito de Niterói. Mas através de uma simples busca nos aplicativos “Google Maps” e “Waze”, Paulo Gustavo, já figura como nome de rua no bairro de Icaraí, em Niterói. O fato, no entanto, não deverá incomodar os defensores da manutenção da Rua Coronel Moreira César, mas sim inaugurar uma nova polêmica. Isto porque a Rua Paulo Gustavo aparece no lugar da Rua Otávio Carneiro, conforme mostram as imagens abaixo.

Rua Paulo Gustavo, no Google Maps