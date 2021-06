Rua Paulo Alves começa a receber asfalto novo

As obras de duplicação da Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá, estão perto do final. A Prefeitura de Niterói deu início, nesta sexta-feira (25), a pavimentação das pistas.

O trabalho de acabamento nos pontos onde os postes de energia elétrica foram retirados também está sendo finalizado. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) e a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), todo o trabalho de reurbanização e duplicação das pistas já foi concluído.

A pavimentação da Paulo Alves, do trecho da rua da praia até a Fagundes Varela, segundo a Emusa, deve ser concluída até a próxima sexta-feira, 2 de julho.

O secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier, ressalta que o alargamento da Paulo Alves vai melhorar o trânsito no eixo viário que liga a Região Oceânica e a Zona Sul pela Praia de Icaraí em direção ao Centro.

“Com as intervenções que foram feitas, a Doutor Paulo Alves passará de três para quatro faixas de rolamento para os veículos, no trecho entre as ruas Presidente Pedreira e Casimiro de Abreu. Isso vai melhorar muito o trânsito num dos principais corredores viários de Niterói”, explica Renato Barandier.

A quarta faixa de rolamento da Paulo Alves é exclusiva para ônibus. As obras não se limitaram às pistas. A rua passou por uma reurbanização completa, que incluiu a requalificação de todos os passeios, paisagismo, com fiação subterrânea, iluminação de LED e mobiliário urbano novo.

A obra é um dos projetos previstos no Plano Municipal de Mobilidade, apresentado pela Prefeitura de Niterói em novembro de 2019. O Plano inclui uma série de intervenções urbanas e viárias, algumas já em andamento e outras previstas para serem implantadas nos próximos 10 anos, visando à melhoria da mobilidade em toda a Niterói.