Rua Ator Paulo Gustavo: placas já estão sendo feitas

A fábrica responsável pela confecção das placas que indicam o nome das ruas de Niterói já está em processo de elaboração daquelas que levarão o nome do ator Paulo Gustavo e substituirão, definitivamente, as que indicam o nome do Coronel Moreira César, em Icaraí.

De acordo com a apuração de A TRIBUNA, em razão da pandemia da Covid-19, não haverá nenhuma cerimônia de batismo do novo nome para a via, ou de inauguração das placas, que serão, apenas, substituídas.

Inicialmente aprovada em uma consulta pública, com mais de 90% dos votos a favor, a proposta foi enviada à Casa pelo prefeito Axel Grael (PDT). O projeto, que foi aprovado com emendas que revogam disposições anteriores que poderiam impedir a homenagem, já foi sancionado pelo prefeito e está publicado na edição de hoje do Diário Oficial.