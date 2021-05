Rua Ator Paulo Gustavo já é realidade em Icaraí

A Prefeitura de Niterói começou a instalar as novas placas que batizam a Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. A homenagem batiza com o nome do ator a antiga Rua Moreira César, a principal e mais badalada de Icaraí.

O novo equipamento traz uma foto de Paulo Gustavo com os dizeres: “Paulo – Rua Ator Paulo Gustavo. Ator, humorista diretor, roteirista e apresentador. Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos. Rir é um ato de Resistência”.

A proposta de alteração do nome partiu do prefeito Axel Grael (PDT), que fez uma consulta pública sobre a mudança do nome da rua que teve a participação de mais de 34 mil niteroienses, dos quais 31 mil (90,2%) responderam “sim” à alteração do nome.

A proposta foi aprovada pela Câmara de Niterói no último dia 13 por 18 votos a 3 e foi sancionada no mesmo dia.

Circuito e estátua

Além da homenagem dando nome à rua de Icaraí, Niterói vai ganhar também o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, passando por pontos da cidade enaltecidos por eles em seus filmes, como Ilha da Boa Viagem, Praia de Icaraí, Praça do Rádio Amador, entre outros.

Já o Campo de São Bento, que também fará parte do percurso do circuito, vai ganhar também uma estátua do ator. A escultura, que ainda será confeccionada, ficará próxima ao lago.