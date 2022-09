Royalties: São Gonçalo, Guapimirim e Magé sofrem nova derrota na Justiça

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou, ontem (21), novo pedido de suspensão da liminar que fazia com que São Gonçalo, Guapimirim e Magé recebessem recursos dos royalties do petróleo. Desta vez, a ministra-presidente do Tribunal, Maria Thereza de Assis Moura atendeu à solicitação feita pelo Município do Rio de Janeiro, que também alegou perda de recursos.

Na prática, os efeitos são os mesmos da decisão da ministra que suspendeu os repasses após pedido feito pelo Município de Niterói, em 14 de setembro deste ano. Em seguida, a Fazenda Municipal Carioca entrou com pedido de extensão da suspensão da liminar. Embora os pagamentos já tenham sido interrompidos, a medida dá maior consistência à suspensão, que já está em vigor.

De acordo com o pedido, a cidade do Rio de Janeiro somou perda de R$ 39,8 milhões desde a concessão da liminar, o que representa diminuição de 37% do montante que esperava receber em recursos dos royalties. Caso a liminar permanecesse em vigor, o Município projetava uma perda de aproximadamente R$ 200 milhões até o fim de 2022 e de R$ 300 milhões até o final de 2023.

“A perda da receita dos royalties compromete o adimplemento de obrigações assumidas pelo Poder Público Municipal, em consequência, coloca em risco a prestação de serviços públicos essenciais (saúde, educação, assistência social, etc.); e impede a realização de investimentos públicos mais do que necessários à retomada da economia local em a realização de investimentos públicos mais do que necessários à retomada da economia local em tempos de pós-pandemia”, argumentou a Fazenda Municipal Carioca.

Em seu relatório, Assis Moura remonta às mesmas justificativas expostas ao aceitar o pedido feito pelo Município de Niterói. Ela reiterou que São Gonçalo, Guapimirim e Magé não terão problemas em executar políticas públicas porque, até então, não tinham essa receita. Em contrapartida, os valores já estavam previstos nos orçamentos de Rio de Janeiro, Niterói e Maricá, que perderiam recursos.

“O deferimento do Pedido de Suspensão para obstar a imediata distribuição dos royalties de petróleo de acordo com o decidido pelo juízo sentenciante, com base em processo paradigma de São Paulo, e em detrimento da classificação dos municípios fluminenses estabelecida conforme dados do IBGE e da ANP, não abala a execução de políticas públicas dos municípios beneficiados com a decisão impugnada, uma vez que, até então, eles não tinham essa receita, como bem destacado na inicial”, escreveu a ministra.

Com isso, a suspensão dos repasses a São Gonçalo, Guapimirim e Magé permanece suspensa até o trânsito em julgado da ação originária. As cidades haviam entrado com ação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) contra a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a fim de também serem contempladas com os recursos.

O TRF-1 deu ganho de causa e uma liminar fez com que os Municípios recebessem os valores com efeito imediato. A ANP afirma que as três cidades, somadas, receberam um montante de R$ 612.752.167,62. Após a suspensão da liminar, a agência disse que peticionou para que os valores sejam devolvidos. O pedido ainda será analisado pelo STJ.