Royalties: prefeito de São Gonçalo ofende Niterói e Maricá em comício de Bolsonaro

“Bando de filhos da p…”. Foi essa frase que o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), usou para se referir às cidades de Niterói e Maricá, na manhã de hoje (18). Ao lado do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), durante comício, Nelson comentava a disputa travada entre as cidades por recursos dos royalties do petróleo.

“Eles são um bando de filhos da p… que estão brincando com São Gonçalo. Presidente, o Município de Maricá recebia, por mês, R$ 250 milhões em royalties do petróleo e tem 200 mil habitantes. São Gonçalo tem 1,2 milhão de habitantes e nós não recebíamos nada. Ingressei na Justiça e aonde tiver de ir eu irei”, bradou o prefeito.

Royalties do petróleo estão no centro de disputa entre as cidades – Foto: Arquivo

Após o evento, Capitão Nelson conversou sobre o tema com a reportagem de A TRIBUNA. Em tom mais brando, ele afirmou acreditar que a população de Niterói é favorável à divisão dos recursos com São Gonçalo, Guapimirim e Magé, cidades que também pleiteiam a medida na Justiça.

“A alegação do município de Niterói no recurso deles é que o povo de Niterói iria passar fome se tirasse um pedacinho de 20% daquilo que eles recebem. Eles iriam continuar a receber muito mais do que São Gonçalo. Infelizmente o povo ainda não entendeu e a gente tem certeza de que o povo de Niterói não está favorável a esses governantes”, afirmou.

Aumento do funcionalismo

Logo após a vitória judicial e concessão de liminar que garantiram os primeiros repasses para a cidade, Nelson anunciou aumento salarial de 22% para o funcionalismo público. Contudo, a liminar foi derrubada pelo Superior Tribunal de Justiças (STJ). Perguntado se dispõe de outros recursos para garantir o pagamento, o prefeito foi enfático.

“Eu não vou dar aumento a ninguém contando com o ovo n c… da galinha. Eu conto com aquilo que eu tenho. Eu pé no chão. Não quero ir para a cadeia”, afirmou. A fala sobre “ir para a cadeia” faz referência a possível crime de responsabilidade que cometeria caso não conseguisse custear o aumento salaria.

“Covardia”, diz Altineu

O deputado federal Altineu Cortes (PL) tem se destacado como um dos maiores articuladores em prol dos royalties para São Gonçalo. Perguntado sobre o assunto, ele afirmou que a cidade está sendo vítima de uma “covardia” feita por Niterói e Maricá.

“É uma grande covardia o que Maricá e Niterói estão fazendo com o Município de São Gonçalo. São municípios que têm orçamento bilionário. Ao invés de quererem uma integração, uma igualdade para as pessoas da região, querem um orçamento bilionário para eles e o povo de São Gonçalo passando dificuldades. Não se faz política assim”, bradou.

Altineu Cortes – Foto: Arquivo

Questionado se teria conversado com o presidente sobre o tema, Altineu disse que Bolsonaro não tem que entrar no assunto por se tratar de uma questão técnica.

“O presidente não tem que se meter nisso porque é uma questão técnica. São Gonçalo tem direito e vamos ganhar na Justiça”, finalizou.

A reportagem procurou os municípios de Niterói e Maricá para saber se iriam comentar sobre as falas de Nelson. No entanto, até o momento, nenhuma delas se manifestou.