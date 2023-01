Royalties: como e onde as cidades aplicam os recursos

Um dos fatores de crescimento do Estado do Rio de Janeiro é fato de ser o principal produtor de petróleo do país, o que gera royalties que beneficiam os municípios em vários segmentos. Como informado em reportagem de A TRIBUNA, na última quarta (18), as cidades que mais arrecadaram com os royalties do petróleo e suas participação especiais são Maricá, Saquarema e Niterói no Leste Fluminense, e Macaé e Campos no Norte Fluminense. Nesta reportagem consultamos as Prefeituras das principais cidades, além do Governo do Estado, para saber onde esse valor é aplicado e sua importância na cadeia produtiva de suas regiões.



Segundo a atual legislação brasileira, estados e municípios produtores, além da União, têm direito à maioria dos royalties do petróleo. A divisão atual é de 40% para a União, 22,5% para estados e 30% para os municípios produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos para todos os municípios e estados da federação.



Em 2022, foram arrecadados num todo 50 bilhões de reais, para os cofres públicos do estado e dos municípios fluminenses, oriundos das participações especiais e royalties de petróleo. Conforme o balanço, os recursos recebidos diretamente pelo estado totalizaram mais de R$ 30,5 bilhões (R$ 12,8 em royalties e R$ 17,7 bilhões em participações especiais, uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural para campos de grande volume de produção.).

O município de Maricá foi o que mais arrecadou com os royalties no Estado do Rio em 2022

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, além do valor dado aos municípios, investe no Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM e ao Fundo Estadual de Investimento e Ações de Segurança Pública – FISED. Além disso, esta receita é direcionada ao Rioprevidência para o pagamento dos salários dos servidores inativos e pensionistas. Já as cidades fluminenses receberam, ao todo, R$ 14,49 bilhões em royalties e, em participações especiais, foram R$ 4,43 bilhões no ano passado, segundo informações da Firjan.

Os números são superiores aos de 2021, quando a arrecadação total foi de 30 bilhões. O salto dos números do estado e dos municípios é grande. Se em 2021, o estado havia arrecadado 19 bilhões de reais e os municípios 11,49 bilhões, em 2022, o estado fatura 30,56 bi, enquanto que os municípios levam 18,92.



RECORDE HISTÓRICO EM MARICÁ

A liderança dos royalties e participações especiais ficou com Maricá, mais uma vez. O município em 2021 já havia liderado os números com 1,34 bi em royalties e R$ 1,3 bi em participações especiais. Em 2022 saltou para R$ 2,51 bi em royalties e R$ 1,8 bi em participações especiais. Segundo a Firjan, o crescimento não só de Maricá como das outras regiões se deve ao resultado do aumento da produção nos campos de Búzios, Sépia e Mero.

A Prefeitura de Maricá afirma que tal número se deve a organização financeira do município, que criou um Fundo. Ainda segundo a Prefeitura, o valor arrecadado pela cidade foi utilizado em 2022 para infraestrutura, em saneamento, macrodrenagem, construção de passarelas, pontes, praças e toda a infraestrutura necessária para a manutenção da urbanização municipal, além dos investimentos em Segurança Pública, Saúde e Educação.



Para Maricá, a ideia é manter a economia aquecida. Segundo a Prefeitura, em 2021, o total de receitas próprias foi de R$ 214.324.304,78, enquanto em 2022 a arrecadação foi de R$ 231.694.482,53. O aumento foi de 8%. Apenas em 2021, Maricá passou da 53ª posição para a 3ª no ranking de arrecadação com repasse de ICMS no Estado do Rio.



SAQUAREMA INVESTE EM EDUCAÇÃO

O município de Saquarema também apresentou crescimento expressivo. Se em 2021, o município arrecadou R$ 900 milhões com os royalties, ficando em terceiro lugar. Já no ano passado a cidade ultrapassou Macaé e chegou ao segundo lugar com R$ 1,87 bi, um crescimento de mais de 100%.

A prefeita da cidade. Manoela Peres, afirma que o crescimento representa a continuidade dos trabalhos feitos em sua gestão. Ela explica que o maior valor da partilha dos royalties devem ser aplicados 75% em educação e 25% na saúde. A parte da arrecadação que corresponde as participações, que cada município recebe por concessão são investidos em obras de saneamento, pavimentação e limpeza.

“Acredito que esse é um resultado de tudo que vem sido trabalhado por nossa gestão na cidade. Estamos investindo em obras na saúde, educação, na infraestrutura da cidade para melhorar a qualidade de vida da populçação e para o turista. Nossa cidade é a capital dos esportes e é assim que queremos ser conhecidos para o mundo. Teremos o mundial de vôlei, um calendário turístico, o que dá uma visibilidade que permite um crescimento econômico grande”, ressaltou.



NITERÓI ARRECADA R$ 1,5 BI

Ainda no Leste Fluminense, Niterói ficou em terceiro lugar na região. Sua arrecadação chegou, em 2022, à casa de R$ 1,1 bilhão, após ter recebido R$ 750 milhões em 2021. Em participações especiais, a cidade ficou em segundo lugar saltando de R$ 1,1 bi em 2021 para R$ 1,5 bi em 2022.



A secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, explica que em 2022, o município destinou R$ 837 milhões em royalties para investimentos e aplicações financeiras. Já o Fundo de Equalização da Receita (a poupança dos royalties) está atualmente com R$ 761 milhões e conta com uma política de investimentos que tem garantido excelente performance às aplicações financeiras.

“Estamos aproveitando esta janela de oportunidade do aumento de receitas de royalties e participações especiais para fortalecer o caixa, realizar investimentos em infraestrutura, ampliar as políticas sociais e poupar recursos para garantir resiliência fiscal de Niterói diante de imprevistos”, afirmou a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz.

NORTE FLUMINENSE



No Norte Fluminense, as cidades de Macaé e Campos se destacam. A região recebeu em 2022 a maior arrecadação da série histórica, desde 1999. Macaé chegou a quase R$ 1,5 bilhão – ultrapassando primeira vez o patamar de R$ 1 bi –; enquanto Campos dos Goytacazes quase dobrou o volume de recurso recebido no ano anterior (R$ 863 milhões em 2022 contra R$ 458 milhões em 2021), superando inclusive os patamares obtidos durante o auge da produção na bacia de Campos na primeira metade da última década. Ao todo em 2022, os municípios do Norte Fluminense receberam R$ 3,09 bilhões, contra R$ 1,94 bilhão no ano anterior. Já em participações especiais, considerando as cidades de Campos, Macaé, Carapebus, Quissamã e São João da Barra, foram R$ 263 milhões contra R$ 158 milhões em 2021.



Em Macaé, a Prefeitura informou ter investido em infraestrutura, saúde, esporte e no desenvolvimento social.

“Em infraestrutura por exemplo são mais de 30 obras por todo município, como por exemplo o BAC – Batalhão de Ações com Cães; construção de campo de futebol society no bairro Malvinas; construção de laboratório no Nupem / UFRJ; drenagem da Aroeira; reforma do Ginásio Poliesportivo; macrodrenagem e 70 aparelhos públicos em manutenção, entre eles praças,ruas, canteiros e academias. No esporte, o governo retornou com o Bolsa Atleta e ampliou para idade mínima de 10 anos. Também foram criados diversos auxílios no âmbito social, além do retorno do restaurante popular, agora com a comida sendo oferecida de forma gratuita e subsidiada com royalties.”





Em Campos, O prefeito Wladimir Garotinho afirmou que a arrecadação da cidade e seu crescimento são fruto de trabalho do governo e que os valores dos royalties vão para investimentos na cidade.



“Para 2023, vamos seguir cuidando das pessoas e investir todos os recursos disponíveis para esse ano em ações para melhorar ainda mais nosso município, como a ampliação do Programa Bairro Legal e entrega de novas unidades de saúde e educação. Continuaremos com a recuperação das estradas, que envolveu cerca de 800 quilômetros em 2022, e vamos estimular a geração de empregos, com a vinda de novas empresas para nossa cidade”, afirmou.



Para o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, é importante que esses recursos sejam usados com responsabilidade:



“A Firjan está atenta a expressiva arrecadação proveniente de um bem finito. É importante lembrar que ela ocorreu em função do preço do barril e dólar e, portanto, não dá para garantir que vai ser sempre crescente. Por isso, é necessário que as autoridades estadual e municipais façam um planejamento para o futuro com investimentos em áreas estratégicas ao desenvolvimento sustentável do estado. É de fundamental importância a aplicação desse recurso de forma responsável, pois é uma compensação financeira pela atividade, sendo necessário transformar em benefício para a economia e sociedade fluminenses”, alerta.