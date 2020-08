Roubou padaria e terminou preso em SG

Funcionários de uma padaria no bairro de Lindo Parque, em São Gonçalo, viveram momentos de tensão nesta manhã (31). Um homem com uma pistola falsa anunciou um assalto ao estabelecimento por volta das 10h. Toda ação durou cerca de 10 minutos. A Polícia Militar foi acionada e após realizarem buscas pela área, agentes do 7º Batalhão (São Gonçalo) capturaram o assaltante Alex Sandro Evaristo de Oliveira na Avenida Humberto de Alencar. A quantia de dinheiro levada, R$ 130 em espécie, foi recuperada pela polícia e o homem foi levado preso para a delegacia de Neves, a 73ª DP.

As vítimas relataram todo o susto em que ficaram até mesmo sem saber como reagir diante do criminoso. Os funcionários contaram ainda sobre o homem ter passado olhando para dentro do estabelecimento minutos antes de cometer o roubo e já ter consumido em dias anteriores lanches no local.

O homem realizou o crime usando sob um casaco, o crachá e uniforme da empresa em que é funcionário. Quando foi preso o assaltante já estava sem o casaco. Foi o marido de uma das funcionárias que denunciou a ação criminosa.