Roubos de veículos aumentam quase 150% no trecho Niterói-Manilha da BR-101

O terror no trecho Niterói-Manilha da BR-101 foi comprovado por números. A Polícia Rodoviária Federal informou que, de janeiro a setembro deste ano, bandidos roubaram 343 carros e motos no trecho. No mesmo período do ano passado, foram 138 ocorrências.Um aumento de 148%.

Os roubos de carga também são frequentes – foram 62 casos entre janeiro e setembro deste ano. No mesmo período do ano passado, houve 37 casos. Neste delito, o aumento foi de 67%.

São 23 quilômetros horror para motoristas e passageiros que esperam pelos ônibus nos pontos. A PRF confirma, diz que este é o trecho mais perigoso da rodovia, utilizada como principal caminho para quem trabalha em Niterói ou no Rio.

A estrada é cercada de regiões perigosas, como o Complexo do Salgueiro, Jardim Catarina, Itaúna, Porto do Rosa e Boa Vista. Quem mora nessas localidades sobre com o terror imposto pelas facções criminosas que mandam e desmandam.

Por causa da violência, até os ônibus estão mudando de itinerário. Uma empresa que opera as principais linhas para o norte do estado afirma que os coletivos são apedrejados e sofrem tentativas de assaltos com muita frequência. Outros motoristas mudam o trajeto e seguem pela Alameda São Boaventura, em Niterói, até Itaboraí – um caminho paralelo, que aumenta a viagem.

A Polícia Militar afirmou que dá apoio às ações da PRF e divulgou um balanço – segundo a instituição, de janeiro a novembro deste ano, apreendeu 18 armas, 107 veículos e prendeu 109 suspeitos. O apoio da PM é dado em 10 pontos da rodovia.