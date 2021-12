Roubos de rua tem redução recorde em Niterói e Maricá

A polícia anunciou recorde na redução de roubos de rua nas cidades de Niterói e Maricá. De acordo com dados preliminares contabilizados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados nesta quarta-feira (1º) pelo 12º BPM (Niterói) e Operação Segurança Presente, a região alcançou o menor número desde 2003, quando foi iniciada a série histórica.

De acordo com os números, a região contabilizou, em novembro deste ano, 104 casos de roubo de rua. Isto significa uma redução de 15% em relação ao mesmo período, no ano de 2020. Além disso, os números apontam que a redução de roubos de veículos alcançou o segundo lugar na série histórica, com 24 casos. Menos 53,7% em relação a novembro do ano passado.

Outros indicadores também apresentaram sensível redução em novembro deste ano, em relação a 2020. Homicídios dolosos diminuíram 66,7%; furtos a transeuntes reduziram 41,7%; roubos de carga recuaram 25% e roubo a coletivo 85,7%. Este último vinha aumentando nos meses anteriores, mas, segundo autoridades de segurança, a expectativa era de recuo após a prisão de um dos maiores especialistas em crimes do tipo, na cidade de Niterói.

Segurança Presente em Niterói

Em Niterói, as regiões atendidas pela Operação Segurança Presente zeraram ocorrências de roubos a estabelecimentos e veículos em novembro. As informações também são do balanço preliminar. Já crimes de roubo a transeunte diminuíram 25% em relação ao ano anterior. Quatro casos neste ano ante três neste ano. Roubos de celulares diminuíram 60%, com dois registros em novembro deste ano contra cinco no ano passado.