Roubos de carga caem 35% em fevereiro no estado

Em fevereiro o indicador roubo de cargas apresentou redução de 35% quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Foram 645 ocorrências em fevereiro de 2019 contra 418 em fevereiro de 2020. Nos dois primeiros meses deste ano, a diminuição foi de 28%: 995 registros em 2020 e 1.385 em 2019. Esta foi a primeira vez desde 2015 que os roubos de carga ficaram abaixo de mil ocorrências.

O indicador roubo de veículo registrou declínio de 18% na comparação mensal (3.554 em 2019 e 2.925 em 2020). Na comparação anual, a queda foi de 16% – 6.171 casos em 2020 e 7.339 em 2019.

Mesmo no mês do Carnaval, os roubos de rua (soma de roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo) recuaram 13% na comparação mensal. No acumulado do ano, a redução foi de 14%.

Crimes contra a vida

Os Crimes Violentos Letais Intencionais – que incluem homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte – registraram declínio de 6% no primeiro bimestre do ano. Foram 695 vítimas em 2020 contra 739 em 2019. Este foi o menor valor para o período desde 1999. Em relação a fevereiro, o indicador se manteve estável com 336 mortes em 2019 e 335 em 2020, também o menor valor dos últimos 21 anos.

Os homicídios dolosos recuaram 5% no acumulado do ano quando comparado com o mesmo período do ano passado (672 vítimas este ano e 709 no ano passado). Esse é o menor número de vítimas para o período desde 1991. Na comparação mensal de fevereiro, os homicídios também continuaram estáveis: 323 vítimas em ambos os anos – também o menor valor para o mês dos últimos 29 anos.

Os roubos seguidos de morte (latrocínio) apresentaram seis vítimas a menos entre janeiro e fevereiro (17 em 2020 e 23 em 2019). Em fevereiro foram duas mortes a mais (10 em 2020 e 8 em 2019). As mortes por intervenção de agente do Estado aumentaram 4% no primeiro bimestre deste ano e, na comparação mensal, o aumento foi de 13%.