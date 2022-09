Roubos a comércios crescem 300% em Niterói no mês de agosto

Dados do ISP apontam alta em agosto deste ano, em relação ao mesmo mês em 2021

Ao longo das últimas semanas, o drama dos comerciantes da cidade de Niterói, provocado pelos constantes roubos e furtos, tem tomado conta do noticiário. Nesta semana, o Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou indicadores que corroboram o temor dos lojistas: roubos a estabelecimentos comerciais cresceram 300% no município.

Segundo números mais recentes do ISP, em agosto de 2022 a cidade de Niterói contabilizou 20 registros de roubos a estabelecimentos comerciais. No mesmo período, em 2021, foram contabilizados apenas cinco casos. Isto representa alta de 300%. A cidade também registrou a maior alta percentual de crimes do tipo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Além de Niterói, apenas Nilópolis e Tanguá tiveram crescimento em crimes do gênero. Na primeira, os casos subiram de três para seis, o que significa aumento de 100% de agosto de 2021 para o mesmo mês, neste ano. Já na segunda, o crescimento foi mais modesto: de nenhum caso registrado no ano passado para apenas um em agosto de 2022. Enquanto isso, todas as demais apresentaram redução.

Procurada, a Polícia Militar afirmou que o comando do 12º BPM (Niterói) tem direcionado esforços contínuos no policiamento na cidade de Niterói. Também há apoio do Programa Segurança Presente no bairro, com equipes sempre em contato com o batalhão. A unidade iniciou um novo esquema de policiamento durante o horário noturno em vários bairros de Niterói, incluindo Icaraí.

Questionada sobre o aumento de casos, a Operação Segurança Presente afirmou que “um mês nunca pode ser usado separadamente numa análise de mancha criminal, pois pode ter ocorrido um grande evento, uma grande concentração de pessoas e que podem gerar falsas interpretações. Qualquer análise de estatística é feita com um recorte de no mínimo três meses”.

Entretanto, se considerado o período sugerido, o número de casos também aumentou. Entre junho e agosto deste ano, foram contabilizados 29 casos contra 24, no mesmo período, em 2021. Isto representa 20,8% de aumento. Também considerando o intervalo, Niterói também teve a maior alta de toda a Região Metropolitana.

CDL admite aumento de casos

De acordo com Luiz Vieira, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas da cidade (CDL-Niterói), a entidade detectou o aumento de casos de roubos a comércios. Vieira apontou outro fator que pode estar atrelado à alta do número de crimes contra comércios: as leis, que tratam casos do tipo como de menor periculosidade, o que estaria facilitando a soltura de suspeitos.

“Nós tivemos essa percepção e reunimos as autoridades da para discutir sobre o problema. A demanda foi justamente priorizada devido aos relatos diários de arrombamentos aos estabelecimentos comerciais. Mas é importante citar que a polícia está agindo com patrulhamento ostensivo, atuando conforme as leis e identificando os criminosos. O grande problema é que estes indivíduos voltam para as ruas pois as ações são consideradas de baixa periculosidade”, explicou.

Governo comemora indicadores

Apesar de os números do ISP apontarem disparada dos crimes contra estabelecimentos comerciais, o Governo do Estado do Rio de Janeiro avalia como positivo o momento da segurança pública em Niterói e cidades adjacentes. De acordo com o governador Cláudio Castro (PL), isto se deve ao recuo de registros de outros indicadores criminais, considerados pelo estado como estratégicos.

“Fizemos investimentos em equipamentos, tecnologia e pessoal na área da segurança pública com bons resultados. Também é muito importante destacar o trabalho integrado feito pelas polícias Civil, Militar e o Segurança Presente para deixar Niterói, São Gonçalo e Itaboraí cidades ainda mais seguras”, afirmou Cláudio Castro.

Segundo o ISP, nos oito primeiros meses deste ano, os crimes contra vida tiveram queda em relação ao acumulado de 2021. Os homicídios dolosos (intencionais) diminuíram 20% em Niterói, 38,8% em São Gonçalo e 28,6% em Itaboraí; já a letalidade violenta (que inclui homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do estado) reduziu 22,4%, 45,5% e 24,4%, respectivamente.

Os crimes contra o patrimônio também tiveram redução. O roubo de rua caiu 19,9% em Niterói, 26,9% em São Gonçalo, de 25,8% em Itaboraí. Os índices de roubo a estabelecimento comercial caíram nos três municípios, no acumulado do ano. São Gonçalo foi o município que teve o índice mais baixo, com uma redução de 53,1%, seguido de Itaboraí, com 34,5 % de queda, e Niterói, com diminuição de 27,7%, apesar de os indicadores de agosto apontarem tendência de alta nesta última.