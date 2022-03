Roubo de rua cai durante feriado do Carnaval no Rio

Foi divulgado neste domingo (13), um levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP), apontando que os roubos de rua caíram cerca de 25% em comparação ao Carnaval deste ano, para o de 2021. Os crimes que englobam a estatística são: roubo a transeunte, de aparelho celular e em coletivo.

O estudo do ISP analisou os registros feitos nas delegacias do estado no período entre a sexta-feira de Carnaval e a quarta-feira de cinzas, totalizando um intervalo de tempo de seis dias. Em comparação aos últimos cinco feriados de Carnaval, os dados de roubos de rua, carga e veículo e letalidade violenta apresentaram em 2022 os menores números.

Segundo o Instituto, foi verificado um declínio de 41,7% nos roubos de carga, 10,4% nos roubos de veículos e 5% nos índices de letalidade violenta, que soma homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do estado, quando comparado com o mesmo período de feriado de 2021. No entanto, o ISP salienta que os dados são parciais e podem sofrer alterações.

“Esse levantamento é muito importante para entendermos como serão os próximos eventos no estado. Ainda estamos num momento delicado mas voltando à normalidade depois de uma pandemia, graças ao avanço da vacinação no estado. A análise é essencial para o trabalho de inteligência realizado pelas polícias civil e militar, e, quando temos redução nos crimes, mesmo quando comparamos com um ano em que não tivemos festas no carnaval, podemos dizer que é resultado de um trabalho realizado com sucesso”, disse a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Vale ressaltar que, no ano passado, devido às restrições do isolamento social, não estavam permitidas festas privadas e nem blocos de rua. Porém, com o avanço da vacinação no estado, festas particulares aconteceram normalmente e, com isso, houve uma maior movimentação de pessoas nas ruas durante o feriado.

Maior efetivo durante o Carnaval

Marcado pela falta de desfiles de escolas de samba e de blocos, mas com uma maior movimentação de pessoas em eventos fechados, a Secretaria de Estado de Polícia Militar aumentou também o seu efetivo para o Carnaval.

Cerca de 8.700 agentes a mais foram mobilizados para reforçar o patrulhamento para o feriado prolongado de 2022. O efetivo extra de 21% superior ao empregado no ano passado, teve como foco as movimentações de áreas turísticas, rodovias, eventos esportivos e de lazer.

Segundo a Secretaria, o planejamento foi uma ampliação da Operação Verão, que, a cada fim de semana, reforça o policiamento na orla da capital e das cidades litorâneas do interior, como também em rodovias e corredores estruturais da região metropolitana.

Porém, como revelado pela A Tribuna, não houve efetivo policial nas ruas de Niterói, durante o feriado prolongado.