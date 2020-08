Roubador de cargas é preso em Niterói

Conhecido pela polícia pelos seus contantes roubos de cargas e veículos nas áreas ao entorno da Comunidade da Palmeira, João Pedro Marques Rennó Rodrigues, de 22 anos, o Pivete, foi preso na manhã de hoje (27) por policiais da delegacia responsável pelo perímetro, a 78 DP (Fonseca). Segundo a Polícia Civil, Pivete é integrante-chave da facção atuante no Complexo do Santo Cristo, no Fonseca, Niterói. O acusado foi preso em flagrante no interior da Comunidade da Palmeira pelo crime de receptação e associação para o tráfico de drogas e também devido a quatro mandados de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado. Pivete também é investigado sobre uma tentativa de homicídio quando teria atirado contra policiais militares em um confronto ocorrido no início do mês.

“O acusado é vinculado a um grupo de milicianos que estão se instalando em Niterói. Praticou roubos de cargas, carros e a pedestres. Ele também responde por homicídio”, informou o delegado titular da 78º DP (Fonseca), Luiz Jorge Rodrigues.

Em ação coordenada pelo titular, os agentes compareceram na Comunidade da Palmeira onde João foi encontrado dirigindo uma moto junto de um outro suspeito na garupa. Quando percebeu a presença dos policiais o garupa correu pelo interior da comunidade, porém João foi alcançado. A moto foi apreendida pelos policiais e estava com o seu número do chassi e do motor raspados.