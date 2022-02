Roteiro Cultural é alternativa de lazer

Com o final de semana chuvoso, quem estiver em Niterói pode fazer excelentes passeios culturais. A TRIBUNA separou uma série de sugestões culturais para preencher o sábado e domingo. São opções gratuitas que vão desde exposições com sobre carnaval até sobre a democracia no Brasil.

Museu Janete Costa de Arte Popular

Exposição – “Arte popular para crianças” – Dia 19 às 10h com o vídeo do Mestre Vitalino e oficina de macarrão de argila, às 15h. Um programa que promove um encontro mensal entre as crianças e a arte, por meio de oficinas, atividades lúdicas e brincadeiras (sempre aos terceiros sábados de cada mês).

Exposição – “Carnaval pelas mãos de Adalton” – Dia 21, às 15h, em clima de carnaval, um dos artistas mais icônicos da arte popular, mestre Adalton, com suas obras que remetem a tempos de festividade e boas energias.

Exposição – “Tudo que move é sagrado” – Com 60 obras de trinta artistas brasileiros e técnicas diversas a mostra pode ser visitada até o dia 27 de fevereiro, de terça-feira a domingo, das 11h às 16h. Nas peças, recursos manuais, manivelas, motores e vento evidenciam a dinâmica do movimento, justificando o nome da mostra, que é dividida em cinco setores integrados no andar térreo do Museu.

Museu Janete Costa de Arte Popular fica na Rua Presidente Domiciano, 178 no Ingá. Mais informações pelo telefone: (21) 2705-3929.



Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

A exposição “Um dedo de arte – Do Digital ao Orgânico” fica em cartaz até o dia 11 de março deste ano, com 33 obras digitais em galeria do artista visual e digitalista Diego Moura. A galeria fica no Campo de São Bento, em Icaraí, com obras inéditas. O tema “carnaval” também está presente em quatro das 33 artes. Diego Moura, é um pesquisador da tecnologia, que utiliza e se inspira nas pessoas do cotidiano para compor seus trabalhos.

O Centro Cultural Paschoal Magno fica no Campo de São Bento, e a mostra está aberta à visitação de terça a domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita.



Museu de Arte Contemporânea de Niterói – MAC

O MAC Niterói está em cartaz com a exposição “Democracia em Disputa”, que conta, por meio de fotografias, a história da democracia no Brasil. São imagens que narram mais de meio século de episódios cruciais para a construção das instituições políticas e para o fortalecimento do Estado de direito. No centro da mostra, totens com 37 fotografias selecionadas tanto por seu valor artístico e cultural como por retratar episódios marcantes da história brasileira recente. A curadoria de fotos apresenta a construção da democracia no Brasil, entre a primeira experiência democrática, em 1945, passando pelos anos de 1954, 1961, 1964, 1985, 2014, 2016, 2018.

A visitação pode ser feita até 27 de março de 2022, diariamente das 9h às 18h. O MAC Niterói fica no Mirante da Boa Viagem, s/n.

Raquel Morais