Rotatória do Cafubá ganha área sustentável

A Prefeitura de Niterói instalou mobiliários e brinquedos feitos de material reciclável na rotatória do Cafubá, na Região Oceânica da cidade. Ao todo, são duas lixeiras, dois jogos de mesa, dois cavalinhos, duas motos, duas zebras, duas girafas, um minion e uma amarelinha, além de um bicicletário com capacidade para 12 bicicletas.

“Por intermédio de uma contrapartida da empresa que realizou as obras da TransOceânica, a rotatória do Cafubá acaba de receber mobiliários e diversos brinquedos feitos de pneus. A área ficou muito agradável e esperamos que a população, principalmente as crianças, aproveitem o espaço”, afirmou Axel Grael (PDT) que acredita que as melhorias são fruto do Trabalho Técnico Social da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), que realiza a etapa ‘ex post’ (pós-ocupação) da TransOceânica.

A instalação de brinquedos feitos de material reciclável na rotatória do Cafubá, na Região Oceânica, deu outra vida para o lugar (Fotos: Divulgação)

O presidente da Emusa, Paulo César Carrera, lembrou que a praça faz parte do Eixo de Educação Sanitária e Ambiental da empresa. “Ela foi pensada como estímulo à reciclagem, como forma de preservação do meio ambiente. Portanto, foi composta por pneus transformados em brinquedos, mesas e cadeiras, além do bicicletário”, disse Carrera.

Cientes da importância da instalação na rotatória, a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, destacou a iniciativa. “Foi tomado todo o cuidado para que não haja acúmulo de água nos equipamentos recicláveis feitos de pneus e assim não sejam transmissores de vetores para doenças”, explicou.