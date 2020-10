Rota Gastronômica de SG celebra ‘Dia Internacional do Chef’ com sanduíche especial

Em comemoração ao Dia Internacional do Chef de Cozinha, celebrado na última terça-feira (20), bares e restaurantes da Rota Gastronômica de São Gonçalo realizam entre os dias 23 e 25 de outubro a ação especial Sanduba do Chef, disponibilizando o sanduíche criado pelo chef Rafael Salgado em sete casas associadas. A Rota foi criada para destacar e unir empresários da cidade com foco em fortalecer economicamente a gastronomia e o entretenimento locais, contando atualmente com 22 restaurantes filiados.

Com o valor de R$25,90, o sanduíche de pastrami defumado, em pão sacadura, com queijo prato gratinado, picles, cebola roxa, pepino, creme de ameixas e molho de mostarda, ficará disponível por tempo limitado. Participam desta ação: Dois Lados Taproom, Star Burguer, Bella Joe Cafeteria, Karolé, Delícias da K1 & K2, Gold Dog e Rafael Salgado Gastronomia.

Durante o período da pandemia, muitos estabelecimentos sentiram o impacto de ter que suspender temporariamente suas atividades. Para não quebrarem, a criatividade e a inovação fizeram a diferença para as empresas da Rota, incluindo a adesão ao serviço de delivery. “Outros empresários também investiram em novas receitas e no treinamento dos entregadores, para que o atendimento continuasse com a excelência de sempre”, disse Phablo Damarcio, proprietário da cervejaria Dois Lados.