Rota 166 prevê 155 mil veículos circulando na RJ 116 durante o feriado

Um total de 155 mil veículos devem cruzar a Rodovia RJ 116 (Itaboraí-Nova Friburgo-Macuco) durante o feriadão da Semana Santa. A Concessionária Rota 116 colocará todo o seu efetivo operacional em pontos estratégicos da rodovia a partir das 12 horas de amanhã, quinta feira (14) até as 12 horas de segunda-feira (18), garantindo fluidez e segurança para os usuários durante o período.

“Depois de dois anos de pandemia, esse será um feriado que praticamente todos os serviços estarão funcionando normalmente nas cidades que cortam a nossa área de concessão. Trabalhamos com uma expectativa pouco abaixo do fluxo que tradicionalmente registramos no período pré pandemia” ressalta Edyano Bittencourt, superintendente da Concessionária Rota 116.

Equipes estarão em pontos estratégicos com carros de inspeção de tráfego, reboques para veículos leves e pesados e ambulâncias que poderão ser acionadas a qualquer momento.

Em casos de chuvas ou neblina durante a viagem, os motoristas deverão ter atenção redobrada, principalmente no trecho da Serra dos Três Picos, entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. “Respeitar o limite de velocidade, não fazer ultrapassagens em trechos proibidos e ficar atento às placas de sinalização é de vital importância e nunca dirigir após fazer uso de bebidas alcoólicas”, lembra Edyano Bittencourt.

Serviços

Durante a Operação a concessionária colocará a disposição todo seu efetivo operacional no Serviço de Apoio ao Usuário. Em caso de emergência os motoristas devem ligar para o 0800 282 0116 e solicitar serviços como guinchos, viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias-resgate, caminhões para apreensão de animais, carro-pipa e equipe especializada para atendimento a acidente envolvendo produtos perigosos. Os veículos e equipes estarão posicionados em pontos estratégicos da rodovia, durante 24 horas.

Orientações – O usuário deve tomar cuidado com a velocidade máxima permitida, pois os radares estarão sendo operados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Em caso de chuva ou neblina, é necessário diminuir a velocidade e aumentar a distância entre os veículos. Caso não haja condições de seguir viagem, o motorista deve parar e permanecer em local seguro até que a chuva diminua.

Pedágio – A tarifa nas quatro praças de pedágio é de R$7,00 para carros de passeio, R$14,00 para veículos de dois eixos com rodagem dupla e R$28,00 para autos de três a seis eixos nos dois sentidos das pistas. Para os de sete eixos ou mais, o valor será de R$6,30 por eixo. Motocicletas são isentas da tarifa. Há praças de pedágios na Rodovia no quilômetro 1,9 em Itaboraí; no quilômetro 48,8 em Cachoeiras de Macacu; no quilômetro 90,3 em Nova Friburgo e no quilômetro 122,3, no município de Cordeiro.