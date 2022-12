Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, vota pelo fim do orçamento secreto

Presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber votou, nesta quarta-feira (14), no sentido de barrar o orçamento secreto – baseado em indicações de deputados e senadores -, ordenando que a indicação do uso dos recursos dessas despesas sejam realizadas por ministros de Estado, em cada área a ser beneficiada pelas emendas de relator.

Weber destacou que esse tipo de rubrica orçamentária subverte a tese da independência entre poderes, além de ocultar os parlamentares beneficiários das despesas e atender A interesses eleitorais. Segundo ela, “não se sabe quem são os parlamentares integrantes do grupo privilegiado, não se conhecem as quantias administradas individualmente, não existem critérios objetivos e claros para a realização das despesas, tampouco se observam regras de transparência, na sua execução”.

A presidente do STF ressaltou, também, que, em 2019, a legislação orçamentária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual restabeleceram a hegemonia do relator-geral, no processo orçamentário, “ampliando substancialmente o valor destinado às emendas do relator”:

“Sozinho (em 2020), o relator-geral obteve mais recursos do que os demais congressistas, bancadas estaduais e comissões juntos; além de uma quantia 157% superior a todas as emendas parlamentares do ano anterior, somadas”.

Transparência

Ela também votou no sentido de que as emendas de relator, editadas entre 2020 e 2022 sejam tornadas públicas, no prazo de 90 dias.

Suspenso por Weber, o julgamento será retomado nesta quinta, com os outros 10 ministros do Supremo.