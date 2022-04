Rosa Weber dá 10 dias para Bolsonaro explicar perdão a Daniel Silveira

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber determinou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) preste informações em até 10 dias sobre o perdão à pena de prisão do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

O perdão presidencial foi concedido por meio de decreto na última quinta-feira (21). Na véspera, o parlamentar foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, acusado de impedir o livre exercício dos Poderes e ameaçar integrantes da Corte.

Silveira também foi condenado à perda do mandato e dos direitos políticos, o que pode torná-lo inelegível ao fim das possibilidades de recurso. Além disso, houve a determinação do pagamento de R$ 212 mil em multa.

O ato de Bolsonaro gerou reações por ter sido assinado antes do esgotamento judicial do processo – chamado de trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso ou de revisão da condenação. Além de ter irritado os ministros do STF, o decreto foi alvo de diversos questionamentos.

Na sexta-feira (22), os partidos PSOL, PDT e Rede Sustentabilidade, além do senador Renan Calheiros (MDB-AL), entraram com recursos no próprio STF para tentar anular o decreto de perdão presidencial. Projetos de decreto legislativo também foram apresentados na tentativa de anular os efeitos do indulto no Congresso Nacional.