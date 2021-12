Ronaldo fenômeno vira acionista do Cruzeiro

Em transmissão realizada em uma rede social, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno confirmou o acerto junto do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. O fechamento do acordo foi realizado em São Paulo, neste sábado. O Cruzeiro confirmou também o acordo e disse que irá anunciar mais detalhes. O primeiro anúncio realizado foi do diretor da XP Investimentos, Pedro Mesquita. Em um post no twitter, ele confirmou a compra.

Ronaldo atuou pelo time no começo da carreira, antes de ser vendido ao PSV, da Holanda, em 1994. Ele, atualmente, também é dono do Valladolid, clube da Segunda Divisão da Espanha. No pouco tempo de clube, virou unanimidade entre os torcedores. Marcou 56 gols em 58 jogos (55 como titular), foi artilheiro da Supercopa dos Campeões da Libertadores aos 16 anos, artilheiro do Campeonato Mineiro e convocado para a Copa do Mundo de 1994.

O time seguirá na segunda divisão do campeonato brasileiro em 2022.