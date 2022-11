Romance, magia e diversão nas telonas do Reserva Cultural

Estreias contam com filmes de diretores renomados como Guillermo Del Toro e Luca Guadagnino

Recentemente, na Netlfix, a série baseada na vida real ‘Dahmer: Um Canibal Americano’ fez bastante sucesso na plataforma. E agora nas telonas, quem gostou da série pode curtir um filme baseado no romance homônimo de Camille DeAngelis, ‘Até os Ossos’, que acompanha dois jovens que precisam conviver com o canibalismo. O Reserva Cultural vai exibir este filme e outras estreias nesta semana e na próxima.

‘Até os Ossos’ é dirigido por Luca Guadagnino, um dos melhores diretores da atualidade, com ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ (2017) e o remake de ‘Suspiria’ (2018) no currículo. Protagonizado por Timothée Chalamet e Taylor Russell, o filme aborda um amor floresce entre uma jovem à margem da sociedade e um pobre marginalizado enquanto eles embarcam em uma aventura pelas estradas secundárias da América. A sessão está disponível na sala 4, às 20 h 40.

Também na sala 4, será exibido Sra. Harris vai a Paris, às 16 h e 18 h 20. No longa, que se passa década de 1950, uma empregada doméstica viúva (Lesley Manville) se apaixona por um vestido de alta-costura da Dior. Ela decide que precisa desesperadamente ter um vestido igual e passa a fazer de tudo para economizar dinheiro para comprá-lo. Depois de muito sufoco, consegue e embarca em uma aventura para Paris. Além de seu próprio visual, a Sra. Harris também transformará completamente o futuro da marca Dior.

Em ‘Pinóquio’, a nova versão do diretor Guillermo del Toro é uma releitura sombria e distorcida do famoso conto de fadas de Carlo Collodi sobre o boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade. Quando Pinóquio ganha vida, ele acaba não sendo um menino tão legal, criando travessuras e pregando peças. Mas ele acaba aprendendo algumas lições ao longo de sua jornada. O filme será exibido na sala 1 às 14h10 e 16h40, exceto no sábado (26).

‘Harry Potter e a Câmara Secreta’ está de volta nos cinemas para sessão especial no sábado (26), na sala 2, às 16 h 30 e às 19 h 50. No filme, após as terríveis férias na casa dos tios, Harry Potter se prepara para voltar a Hogwarts e começar seu segundo ano na escola de bruxos. Na véspera do início das aulas, a estranha criatura Dobby aparece em seu quarto e avisa que voltar é um erro e que algo muito ruim pode acontecer se Harry insistir em continuar os estudos de bruxaria. O garoto, no entanto, está disposto a correr o risco e se livrar do lar problemático.