‘Rolezinho’ termina com morto e baleados em Niterói

Um suspeito de tráfico de drogas morreu e outros dois foram baleados durante confronto com a Polícia Militar, neste domingo (18), no Badu, Região de Pendotiba de Niterói. De acordo com a PM, a ação foi realizada após denúncias de um “rolezinho” na região.

Após o recebimento da denúncia, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12° BPM (Niterói) foi mobilizado ao local, Travessa Alcebíades Pinto, na Comunidade do Sítio de Ferro. De acordo com os PMs, houve troca de tiros.

Três suspeitos acabaram baleados durante o confronto. Um deles, identificado como Gilson Silva de Souza, de 26 anos, não resistiu e acabou morrendo. Os outros dois baleados foram socorridos aí Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) e não tiveram o estado de saúde divulgado.

Ainda segundo os agentes, os suspeitos estavam com três pistolas, dois rádios transmissores e drogas. Contabilidade feita pelos policiais apontou 160 invólucros de maconha, 90 pinos de cocaína, 10 balas de ecstasy, três pedras de crack e 55 invólucros de skank.

Boletim de ocorrência foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). O corpo do suspeito que morreu foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto.

Rolezinho

Os “rolezinhos” tem se tornado comuns em Niterói. A prática consiste em várias motocicletas, muitas vezes com irregularidades como falta de placas e de escapamento, percorrendo, juntas, as ruas da cidade.