Rogério Ceni, técnico do Flamengo, testa positivo para Covid-19

Por meio de suas redes sociais, o Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira (8), que, em exame realizado ontem (7), o técnico Rogério Ceni testou positivo para a Covid-19. O treinador não comandará a equipe nos próximos dois jogos, contra Coritiba, pela Copa do Brasil, e América-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem Rogério Ceni, o técnico da equipe sub-20, Maurício Souza, e seu auxiliar, Márcio Torres, assumem o comando do time. Eles já haviam comandado o Rubro-Negro no início da temporada em alguns jogos do Campeonato Carioca, quando Ceni ainda estava de férias.

Recentemente, o Flamengo teve alguns casos de Covid-19 confirmados em seu departamento de futebol. Além do treinador, os meias Arrascaeta e Max, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Junior, o analista Leandro Costa e um roupeiro também foram diagnosticados com o vírus.