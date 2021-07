Rogério Ceni balança após mais uma derrota do Flamengo

O técnico Rogério Ceni sofre a pressão por resultados após mais uma derrota do Flamengo para o Atlético-MG, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (07), a segunda seguida sob o comando do treinador e a terceira em dez dias. Apesar dos bons números (o treinador ganhou todos os títulos que disputou em 2021, inclusive o bicampeonato brasileiro, e foi primeiro colocado em seu grupo na Libertadores), o comandante rubro-negro é criticado por boa parte da torcida devido as constantes mudanças na equipe.

Rogério admite a necessidade de bons resultados da equipe. “Compreendo todas as críticas. Entendo o torcedor sem dúvida nenhuma. Não é natural. Quando você está no Flamengo, não pode perder uma partida em dez dias, que dirá três”, afirmou o treinador após a derrota para o Galo.

A diretoria do Flamengo garante que segue confiando no trabalho do ex-goleiro e para isso segue em busca de reforços para a equipe após a venda de Gerson para Olympique de Marselha (FRA). Com negociações em andamento por Kenedy, Thiago Mendes e Renato Augusto, o Rubro-Negro não vê como viável estrategicamente uma troca imediata de comando.

A avaliação é de que a comissão técnica de Rogério Ceni tem um custo baixo em comparação com qualquer outra de primeiro escalão que o clube possa buscar no mercado. O histórico com Domènec, quando o clube pagou mais de R$ 10 mi de multa, segue fresco na memória da diretoria.