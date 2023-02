Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado Federal

Logo após a posse dos 27 novos senadores, ocorreu, nesta quarta-feira (1º), a votação que reelegeu Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à Presidência do Senado Federal. Ele comandará a Casa por mais quatro anos.

O senador mineiro precisava de 41 votos para assegurar o cargo, mas o placar terminou 49 a 32.

Antes de iniciada a votação, Pacheco defendeu, em discurso, a independência dos Três Poderes.

Disputa voto a voto

O favoritismo de Rodrigo Pacheco foi confirmado após obter apoio de partidos com PT, MDB, PSD, PDT e setores do União Brasil. Numa disputa apertada, Rogério Marinho contou com PL, PP e Republicanos.

Marinho é da mesma sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, que optou por não declarar apoio a Pacheco e seguir com uma candidatura própria.

A rixa do PL com o presidente do Senado reeleito ocorreu porque Pacheco nunca foi próximo aos bolsonaristas: a vitória do político mineiro é avaliada como ruim para os aliados de Bolsonaro. Já a candidatura de Marinho era tida como a que, em tese, iria “devolver o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes”.

Senadores empossados na tarde desta quarta-feira:



Região Norte: Alan Rick (União Brasil-AC), Beto Faro (PT-PA), Jaime Bagattoli (PL-RO), Dr. Hiran (PP-RR) e Professora Dorinha (União Brasil-TO);

Região Nordeste: Efraim Filho (União Brasil-PB), Tere (União Brasil-PB), Teresa Leitão (PT-PE), Rogério Marinho (PL-RN) e Laércio (PP-SE);

Região Centro-Oeste: Damares Alves (Republicanos-DF), Wilder Morais (PL-GO) e Tereza Cristina (PP-MS);

Região Sudeste: Magno Malta (PL-ES); Cleitinho (Republicanos-MG) e Marcos Pontes (PL-SP);

Região Sul: Sergio Moro (União Brasil-PR), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Jorge Seif (PL-SC).