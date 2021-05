Rodrigo Neves vai mediar debate promovido pela FNP

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, irá mediar um debate promovido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, sobre a grave crise sanitária e social ocasionada pela covid-19. O encontro acontece na próxima segunda-feira (17), a partir das 13h.

Estarão presentes o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas; e do diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra Boaventura Sousa Santos. O encontro será transmitido pelo canal da Frente Nacional de Prefeitos no YouTube.