Rodrigo Neves vai adiar Dia das Mães de Niterói para julho

O prefeito Rodrigo Neves disse agora a noite que, para ter um Dia das Mães livre do novo coronavírus, vai enviar amanhã para Câmara dos Vereadores uma Mensagem Executiva para mudar a data em Niterói. Segundo ele, o projeto de lei vai adiar a comemoração para que seja celebrada no segundo domingo de julho. “Nós do Gabinete de Crise da Prefeitura, junto com as entidades empresariais como a Associação Comercial e Câmara dos Dirigentes Lojistas, vamos fazer uma grande campanha de divulgação da nova data”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito, é importante que nesse período de crescimento da pandemia no estado e no país as pessoas fiquem em casa. “Peço para que todos façam encontros virtuais com seus pais. Pelo amor de Deus, eu sei que é difícil, é duro, mas ninguém deve encontrar de maneira presencial as suas mães no próximo domingo”, afirmou.

Outro projeto de lei que o prefeito também mandará para Câmara dos Vereadores amanhã será o que pode gerar multas para os bancos, casos eles não providenciem um agente de desaglomeração do lado de fora das agências, para controlar a multidão que anda sendo formada todos os dias nas esquinas da cidade.

“Será uma lei emergencial também para que os estabelecimentos privados financeiros sobretudo as agências bancárias tenham agentes de desaglomeração do lado de fora porque o que está acontecendo é inaceitável. Nesse momento gravíssimo da epidemia do Brasil as pessoas estão sendo levadas para ficarem aglomerada na Caixa Econômica Federal isso é uma irresponsabilidade. Então, nós vamos ter uma lei para multar os estabelecimentos que não cumprirem isso. Não vamos aceitar esse tipo de deserviço em Niterói. A aglomeração desumana na porta das agências é um absurdo”, enfatizou o prefeito.