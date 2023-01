Rodrigo Neves recusa convite para presidir INSS

Ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) recusou um convite do atual ministro da Previdência, Carlos Lupi, para assumir a presidência do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Ele informou a decisão a Lupi, nesta quinta-feira (5).

Neves, que apoiou o presidente Lula no segundo turno das eleições de 2022, chegou a participar do gabinete de transição e a ser cotado para assumir um ministério do governo que se iniciou em 1º de janeiro.

“Agradeci o convite do Lupi, mas não serei presidente do INSS. Apesar de conhecer a importância do órgão, sugeri que ele nomeasse um servidor de carreira, com experiência em gestão”, declarou Rodrigo, ao site Agenda do Poder.

O político justificou a recusa, alegando que, “entre outras razões”, sente necessidade de continuar morando em Niterói, com a esposa e seus três filhos.

Ele sugeriu a Lupi outros nomes de servidores federais, que atuaram na Prefeitura de Niterói:

“Ambos preparados e capazes para a importante missão”.