Rodrigo Neves promete fazer “New Deal Ecológico” no estado do Rio

Em reunião com jornalistas no bistrô do Museu de Arte Contemporânea (MAC), o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, não admitiu vir candidato para o Governo do Estado, mas falou como tal, promovendo já sua pauta de construção de candidatura: “Vamos fazer um novo New Deal Ecológico no Estado”, disse o político, espelhando seu plano para melhorias para o Rio no mesmo do Presidente Americano Franklin Roosevelt após a crise de 1929.

Além de relatar que vai tentar fazer no Estado o governo de sucesso que implementou em Niterói, Rodrigo disse ter quatro metas:

“Todos que me conhecem sabe que trabalho com planejamentos e metas. E uma delas minha será disponibilizar água para toda a população. Não é possível ainda que em 2021 milhares de pessoas no Rio não tem água encanada! Como vamos exigir condições sanitárias na Pandemia sem ter água para todos?” Indagou o político.

Outras metas do ex-prefeito são em relação a segurança pública, educação e mobilidade pública. “Vamos tentar fazer o mesmo que em Niterói. Melhoramos todos os números de assalto a transeuntes e roubo de veículos, nossa educação é referência no estado e a mobilidade é um exemplo. Vide o túnel de Charitas-Cafubá, em que tirei um projeto de 70 anos do papel” lembrou Rodrigo, que tem como metas a retomada do Comperj e a linha 3 do metrô.

“São Gonçalo também precisa ter sua atividade industrial retomada. Foi um município de referência nesse sentido, em que se deteriorou após a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio”, ressaltou.

Sobre alianças políticas, Neves já vem fazendo alianças com políticos para sua candidatura. ” Hoje estive com o vereador Professor Tarcísio Mota e deputada federal Talíria Perrone (ambos do PSOL) e mais tarde vou jantar com o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Amanhã estarei com o Prefeito do Rio, Eduardo Paes” contou Rodrigo, garantindo que terá o apoio dos candidatos pra presidente de centro-esquerda.

“Podemos fazer um palanque dupla. Importante é estar alinhando com o Governo Federal para fazer o estado a voltar a ser protagonista na Federação. Perdemos 600 mil empregos na Pandemia e 40 por cento do nosso PIB. Vamos melhorar esses números” prometeu.