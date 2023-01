Rodrigo Neves pode voltar à Prefeitura de Niterói

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), pode retornar ao governo municipal. O atual prefeito, Axel Grael (PDT), convidou o político a participar de sua gestão. Até o momento, Neves não se pronunciou sobre o convite.

Não ficou claro que função o ex-prefeito terá caso aceite a proposta de Grael. O atual chefe do Poder Executivo Municipal teceu elogios a Rodrigo Neves, de quem foi vice-prefeito, entre 2013 e 2016, e secretário Executivo e de Planejamento, entre 2017 e 2020.

“Convidei o amigo ex-prefeito Rodrigo Neves para integrar a equipe da Prefeitura de Niterói. Será muito bom para nossa cidade contar novamente com sua competência e dedicação, sobretudo, neste momento em que tiramos do papel mais um expressivo volume de obras e ações estruturantes com o Plano Niterói 450 Anos. Tenho convicção de que nossa parceria, que começou há 10 anos e transformou Niterói, ainda tem muito a contribuir para fazer da cidade que amamos o melhor lugar do País para viver e ser feliz”, disse Grael.

Nos bastidores da política niteroiense, a expectativa é alta para que Neves aceite o convite. A tendência é que o ex-prefeito ocupe uma das secretarias consideradas mais “robustas” na administração municipal. Não deverá ser criada uma nova pasta exclusivamente para Rodrigo Neves.

Neste final de semana, Neves está fora da cidade, numa viagem com a família, portanto, ainda não respondeu ao convite de Grael. Uma reunião deverá acontecer no início da próxima semana para debater em que função o ex-prefeito seria realocado, caso tope retornar ao governo.

“A Prefeitura de Niterói informou que o prefeito Axel Grael fez o convite para o ex-prefeito Rodrigo Neves fazer parte da administração municipal. Neste momento, o ex-prefeito está viajando. Axel Grael e Rodrigo Neves vão conversar sobre o assunto quando o ex-prefeito retornar da viagem, o que deve acontecer no início da próxima semana”, disse o Município, em nota.

Em 2022, Rodrigo Neves concorreu ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ficou em terceiro lugar, atrás de Marcelo Freixo (PSB) e Cláudio Castro (PL), eleito em primeiro turno. A única cidade fluminense em que Castro não foi o mais votado foi justamente Niterói, onde Neves teve a preferência do eleitorado.