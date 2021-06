Decisão sobre reajuste de bandeiras tarifárias deve sair até o dia 30

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, disse ontem, em Brasília, que a decisão sobre o aumento no valor das bandeiras tarifárias deve ser tomada até o fim de junho. Ele afirmou que o reajuste deve passar de 20%.

Este será o primeiro aumento nos valores das bandeiras desde 2019. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, os valores foram mantidos e a bandeira verde foi acionada de junho a novembro.

O país vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, com os reservatórios das bacias das principais usinas hidrelétricas em níveis muito baixos. Por isso, houve a necessidade de acionamento de mais usinas termelétricas. O acionamento das bandeiras tarifárias reflete o aumento no custo da geração de energia no país.

Desde março, a Aneel acionou o sistema de bandeiras tarifárias que chegou em junho ao ponto mais alto – vermelha no patamar 2 – com a cobrança adicional de R$ 6,243 para cada 100kWh (quilowatt-hora) consumidos.

Também em março, a Aneel abriu uma consulta pública sobre a revisão dos adicionais e das faixas de acionamento para as bandeiras tarifárias no período 2021/2022. A proposta da agência é de redução no valor da bandeira tarifária amarela, que passaria R$ 1,343 a cada 100 kWh consumidos para R$ 0,996.

Já a bandeira vermelha 1 subiria de R$ 4,169 a cada 100 kWh para R$ 4,599 para cada 100 kWh consumidos e a bandeira vermelha 2 aumentaria de R$ 6,243 para R$ 7,571 para cada 100 kWh consumidos.

RODRIGO NEVES PODE SER CANDIDATO AO GOVERNO

Mesmo não tendo definido o seu futuro – político ou profissional – o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, deverá estar na disputa pelo Governo do Estado. “Esse cara tem de ser candidato a governador”, afirmou o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, classificando-o como “o nosso Ciro no Estado do Rio”, numa alusão ao ex-governador cearense já apontado como candidato do partido de Brizola à Presidência da República.

A sua fala, divulgada por “A Tribuna”, teve repercussão no meio político, carente de lideranças e diante do desejo de um governante com capacidade administrativa, como destacou Carlos Lupi, lembrando que Rodrigo Neves mostrou liderança e articulação política ao unir em torno da candidatura de Axel Grael 16 partidos políticos. Acertou na escolha de quem foi secretário de Planejamento e Gestão por oito anos e vem mantendo o equilíbrio e o desenvolvimento administrativo.

O presidente do PDT comentou a responsabilidade de Rodrigo Neves diante da pandemia, dando um exemplo ao país e comemorou o fato do administrador ter alcançado gigantesco e positivo julgamento nas urnas, com seu candidato sendo eleito no primeiro turno.

Axel deverá levantar o troféu a ser conquistado por Niterói como a primeira cidade a completar o ciclo da aplicação da primeira dose em agosto.

Lembrando Vargas

O ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupi, destacou o desempenho de Rodrigo Neve como um trabalhista possivelmente num aceno para a união dos partidos trabalhistas com os demais setores de centro-esquerda.

Ele informou que na data do aniversário de Getúlio Vargas (19 de abril), em São João Borja, lembrando que o Rio Grande do Sul deu ao Brasil outros dois respeitáveis na história nacional: o ex-presidente João Goulart e o ex-governador daquele Estado e do Estado do Rio, Leonel Brizola.

Confronto nas ruas

Se o presidente Jair Bolsonaro fez uma motociata ao longo de 120km de rodovia federal no Estado de São Paulo, os seus opositores também vão quebrar o isolamento social, pretendendo levar multidões a pé pelas ruas de 500 cidades brasileiras, no sábado, dia 19.

O movimento de protesto anterior alcançou cerca de 125 cidades e os promotores apostam na insatisfação popular com a lentidão da vacinação, a expansão de casos e morte por Covid, além do desgaste governamental com o andamento da CPI da pandemia.

Não houve repressão à motociata, embora o presidente e dois auxiliares tenham sido multados por não usarem máscaras.

Na briga do mar com o rochedo, quem sofre é o marisco.

Há riscos de conflitos como ocorreram com a ação de vândalos na “campanha dos R$ 0,20”, protesto contra o aumento de tarifas de ônibus.

Dória fora do páreo

A decisão do PSDB de escolher seu candidato a presidente da República durante prévias marcadas para 21 de novembro é um indicativo de eliminação do páreo sucessório o governador João Dória, de São Paulo.

Existem outros dois pretendentes à indicação e Dória pretendia que titulares de mandatos representassem 50% dos votos e os demais filiados ficassem com a outra metade, mas o peso de mandatários foi reduzido à metade.

O número de “presidenciáveis” está encolhendo. Já estão fora: Sérgio Moro e Luciano Huck, que preferiu ter um programa substituindo o “Domingo do Faustão”, na TV Globo.

Hora de exclusões

Se o DEM radicalizou com a expulsão do ex-presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia dos seus quadros, o presidente Jair Bolsonaro ampliou o fosso entre ele e o seu vice, general Mourão, ao não convidá-lo para reunião do Ministério.

O vice apenas manifestou estranheza, lamentando ficar sem saber o que acontece no governo.

Volta às aulas

Com o início da aplicação da primeira dose e a sua conclusão no dia 26, os integrantes de cursos superiores de Educação estão animados com a perspectiva de antecipação do direito a frequência às aulas presenciais nas universidades.

No caso da UFF existe um número grande de alunos, maiores de 18 anos, oriundos de outras cidades e até mesmo de outros estados e países. Em Niterói, os maiores de 18 anos deverão ser vacinados em setembro, mas há reivindicação para abertura de igual direito de antecipação dado aos funcionários e aos professores.

Novo comando

Após denúncias de irregularidades, o Ministério da Saúde mudou, pela terceira vez, o comando da Superintendência Regional de Saúde, no Estado do Rio.

O novo titular é o coronel reformado Pedro Geraldo Pinheiro dos Santos.