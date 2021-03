Rodrigo Neves media live sobre gestão de municípios

Marcelo Almeida

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), participou na segunda-feira (15) do Seminário Sobre Perspectivas da Economia e os Desafios da Gestão Fiscal e Tributária, organizado pela Fundação Leonel Brizola (FLB), que contou com a participação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). O encontro ocorreu de forma virtual e foi transmitido pelas redes sociais da FLB e dos participantes do encontro.

Ainda estiverem presentes o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Nelson Marconi; e também de Giovanna Victer, secretária de Fazenda de Salvador e presidente do Fórum Nacional de Secretários de Fazenda.

A abertura do evento virtual foi feita por Ciro Gomes, que fez uma análise sobre um projeto de desenvolvimento econômico para o Brasil, tema de seu mais recente livro. Depois da exposição macroeconômica, Marconi e Victer apresentaram opções do que é possível ser feito no âmbito municipal para ajudar na questão econômica em tempos de crise provocada pela pandemia.

Neves estava no evento como mediador, mas mesmo assim não deixou de falar um pouco sobre sua experiência como prefeito de Niterói. “Os prefeitos e prefeitas, que já tinham um desafio enorme, hoje com a pandemia estão lidando com uma crise que impõe às prefeituras a necessidade de uma gestão qualificada na questão tributária. Isso precisa ser feito para que não tenhamos serviços sendo interrompidos nas cidades”, disse.