Rodrigo Neves lidera corrida para o Governo do Estado em Niterói

O Instituto GERP iniciou por Niterói a série de pesquisas regionais em nove áreas do Estado do Rio para avaliar o potencial dos pré-candidatos a governador em diferentes redutos eleitorais. Nesta primeira avaliação, o ex-prefeito Rodrigo Neves é apresentado como a preferência de 66% dos entrevistados e registra o mais baixo índice de rejeição, com 13%.

Ele é também o mais conhecido entre os entrevistados, com 95%, seguido por Marcelo Freixo, do PSB (80%); pelo governador Cláudio Castro, do PL (61%) e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz (37%).

Num dos cenários é incluído o nome do general Hamilton Mourão como candidato a governador, situação em que Rodrigo Neves cai de 60% na preferência para 58% e o vice-presidente, membro do PRTB, situa-se no segundo lugar com 19%. Em terceiro vem Marcelo Freixo (16%), Cláudio Castro(6%) e Felipe Santa Cruz (1%), não tendo sido pontuado o deputado Paulo Ganime, do Novo.

Na avaliação de rejeição dos pesquisados, o nome do general Hamilton Mourão, recebeu 27% de manifestações contrárias à sua candidatura. Os índices de rejeição prosseguem com 24% para o deputado Federal Marcelo Freixo; 17% para o governador Cláudio Castro; 15% para Felipe Santa Cruz e 13% para o deputado Paulo Ganime.

A pesquisa aponta que 72% dos entrevistados aprovam a administração do prefeito Axel Grael. Já o governador Cláudio Castro tem 13% de aprovação e 34% de rejeição. Os niteroienses que deram maciça vitória a Jair Bolsonaro, em 2018, e agora tem apenas 30% aprovando o seu governo, contra 62% que desaprovam.

O presidente do GERP, Gabriel Pazos, destacou a importância das pesquisas regionalizadas e disse que o trabalho começou por Niterói porque os principais candidatos a governador têm um alto índice de conhecimento pela população.

A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais.