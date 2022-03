Rodrigo Neves lança pré-candidatura ao Governo do Rio de Janeiro

A Associação Brasileira de Imprensa foi o local escolhido pelo ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), para lançar a sua pré-candidatura ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. A cerimônia, prestigiada por centenas de pessoas, foi realizada na noite desta terça-feira (29) e foi prestigiada por importantes nomes da política estadual e nacional. Dentre eles, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e o pré-candidato à presidência da República pela legenda, Ciro Gomes. Contudo, as presenças mais marcantes – e determinantes – para a definição do quadro eleitoral do Rio de Janeiro foram as do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e do pré-candidato Felipe Santa Cruz, ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As duas legendas – PDT e PSD – já haviam anunciado que caminhariam juntas na sucessão ao Palácio Guanabara no início de fevereiro. No entanto, o prefeito carioca teria sido aconselhado por aliados a reavaliar a aliança cerca de três semanas após o anúncio, pois dificilmente Neves abriria mão de ser cabeça de chapa. Mas o discurso de Paes na cerimônia não deixou dúvida de que a aliança não será desfeita. “O casamento com o PDT já era mais que certo, só faltava oficializar a união”, disse Eduardo.

O discurso de Paes pode ser interpretado como uma sinalização de que Rodrigo, melhor colocado nas pesquisas, deve encabeçar a chapa PDT-PSD, com Felipe Santa Cruz de vice. Já o presidenciável Ciro Gomes, ao falar sobre o ex-governador Leonel Brizola, chegou a compará-lo a Rodrigo Neves.

Em pronunciamento à imprensa, Rodrigo disse que “o estado do Rio de Janeiro vive uma crise dramática na área econômica e social no estado, com mais de 70% da população desempregada ou na informalidade. Contudo, há solução e é possível reconstruí-lo, mas precisa ter um Governo do Estado que funcione. É fundamental a criação de um ‘New Deal’ ecológico, com frentes de trabalho e investimentos em infraestrutura, educação, saúde, meio ambiente e diversas áreas para melhorar a qualidade de vida do povo”.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), não pode comparecer ao evento por conta de um problema de saúde. Ele foi representado pelo vice, Paulo Bagueira (Solidariedade).

Foto: Da direita para a esquerda: Carlos Lupi, Eduardo Paes, Rodrigo Neves, Ciro Gomes e Felipe Santa Cruz – Divulgação