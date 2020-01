Durante uma coletiva com presença de Axel Grael e Paulo Bagueira, o prefeito e presidente do PDT municipal, Rodrigo Neves, vai fazer na próxima segunda-feira (27), às 11h, no Restaurante Seu Antônio, no Cafubá, um bate papo sobre as Eleições Municipais Niterói 2020. Como A TRIBUNA antecipou com exclusividade, na ocasião ele fará a apresentação da chapa do PDT para a candidatura à Prefeitura de Niterói.