Rodrigo Neves e Lupi discutem ‘o Estado do Rio que queremos’ em live

Provável candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participará de um evento virtual com o presidente nacional da legenda, o ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi, nessa segunda-feira (5). O debate será transmitido por meio das redes sociais do partido.

O tema do debate será “O Estado do Rio que queremos”, aquecendo o clime de pré-campanha ao Palácio Guanabara. De acordo com a organização, o encontro servirá para discutir temas como a “reconstrução do Estado do Rio de Janeiro”, tocando em questões sociais e econômicas. O encontro está previsto para iniciar às 18h.

Lupi já manifestou publicamente a intenção de ter Neves como candidato do PDT ao Executivo estadual. Uma das manifestações aconteceu no último dia 12, quando os dois participaram de outro evento online, nas redes sociais do ex-ministro. “Quero ver essa experiência de Niterói se expandir para o estado. Eu quero ver esse cara governador, eu vou lutar por isso e ele vai ter que me ouvir porque eu sou presidente do partido”, disse Lupi.

A pré-candidatura de Neves foi lançada dias depois, em 21 de junho, durante visita de Neves e Lupi a São Borja/RS, em evento em homenagem ao ex-governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola, fundador do PDT. Na ocasião, também estiveram presentes o ex-deputado Brizola Neto e Juliana Brizola, ambos irmãos gêmeos e netos de Brizola, que também chefiou o Poder Executivo gaúcho, em sua trajetória.