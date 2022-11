Rodrigo Neves é convocado para equipe de transição de Lula

Além do ex-prefeito de Niterói, Alckmin anunciou outros 50 nomes, em setores como Educação, Esportes, Infraestrutura, Juventude e Cidades

Um dos principais articuladores da campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Leste Fluminense, durante o segundo turno, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), foi um dos 11 nomes que figuram no grupo de trabalho (GT) de Cidades, anunciados, nesta segunda-feira (14), pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

Rodrigo Neves, em outubro, durante o segundo turno. Foto: rede social.

Agradecendo a “confiança para a tarefa e também o reconhecimento do PDT”, por meio de suas redes sociais, Rodrigo Neves ressaltou que recebeu, “com muita honra” a notícia de que fará parte da equipe de transição do novo governo.

Listando temas como a universalização do saneamento; a resiliência diante das mudanças climáticas; mobilidade e transporte; prevenção à violência urbana; habitação; planejamento urbano para qualidade de vida e redução das desigualdades, o ex-prefeito niteroiense frisou a importância de tratar tais questões, “para que as cidades brasileiras se tornem espaços de convívio democrático e cidadania das famílias e cidadãos”.

“Será um prazer trabalhar nesses dias com intelectuais, urbanistas, gestores e lideranças políticas tão qualificadas e representativas, nesse grupo de trabalho. Nessa eleição, o povo brasileiro evitou a tragédia e o autoritarismo no país. Agora, o desafio é gigantesco para reconstruir a esperança de todos e uma vida digna para brasileiras e brasileiros”, concluiu.

Além de Neves, dentre os outros 50 membros do time que está fazendo a transição de governo, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, figuram nomes como o da ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, e o ex-jogador de futebol, Raí, no GT de Esportes.

Da esquerda para a direita: Janja, Lula, Alckmin e Gleise Hoffmann. Foto: rede social.

Confira todos os nomes anunciados por Alckmin:

Educação

Andressa Pellanda, coordenadora-geral da campanha nacional pelo direito à educação

Alexandre Schneider, ex-secretario municipal de Educação de São Paulo

Binho Marques, ex-governador do Acre

Cláudio Alex, presidente do Conif e reitor do IFPA

Heleno Araújo, presidente da confederação nacional dos trabalhadores em educação (CNTE-PE)

Henrique Paim, ex-ministro da Educação

Macaé Evaristo, ex-secretária municipal de Belo Horizonte, deputada estadual eleita por MG

Maria Alice “Neca” Setúbal, presidente do conselho consultivo da Fundação Tide Setubal

Paulo Gabriel, ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano

Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação

Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes

Rosa Neide, ex-secretária estadual da Educação do Mato Grosso e deputada federal

Teresa Leitão, ex-deputada estadual, senadora eleita (PT-PE)

Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral (CE)

Esportes

Ana Moser

Edinho Silva

Isabel Salgado

José Luis Ferraresi

Marta Sobral

Mizael Conrado

Nádia Campeão

Raí

Verônica Silva Hipólito, atleta paralímpica

Infraestrutura

Alexandre Silveira, senador (PSD-MG)

Gabriel Galipolo

Maurício Muniz

Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento

Paulo Pimenta, deputado federal (PT-RS)

Vinicius Marques

Fernanda Batista

Marcos Cavalcante

Juventude

Bruna Chaves, presidente da UNE

Gabriel Medeiros de Miranda

Gilberlandio Miranda Santana

Kelly dos Santos Araújo

Marcos Barão

Nádia Beatriz Garcia

Nilson Florentino Jr

Thiago Augusto Morbac

Sabrina Santos

Cidades