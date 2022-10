Rodrigo Neves diz ter certeza de que vai para o segundo turno

Íngrid Biachini

Após votar na Faculdade de Veterinária da UFF, no Vital Brazil, o candidato a governador Rodrigo Neves disse aos jornalistas que tem certeza de que irá para o segundo turno.

“Há 30% de indecisos, a nossa candidatura é a única que cresceu ao longo dos debates da campanha”, disse o candidato. Afirmou ainda que “o Freixo não saiu do lugar faz um ano, fica com 25% em média, e com isso eu tenho a certeza que vamos para o segundo turno e vamos continuar trabalhando, perseverando, falando com os familiares até as 17h. O Rio é um estado maravilhoso e não merece estar sofrendo tanto, não vamos desistir do Rio”.

Neves foi votar acompanhado do prefeito de de Niterói, Axel Grael (PDT), familiares e correligionários.