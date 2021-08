Rodrigo Neves cresce nas pesquisas para Governo do Rio de Janeiro

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, está crescendo nas pesquisas de intenção de voto para o governo do Rio de Janeiro em 2022. Em junho a pesquisa Atlas Intel mostrou que o candidato pelo PDT tinha 4,4% e agora, uma pesquisa divulgada pela FSB Pesquisas, mostrou que 8% dos eleitores pretendem votar nele.

O atual levantamento mostrou que o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) está na liderança na corrida ao governo com 27% das intenções de voto, em segundo lugar está o general Hamilton Mourão (PRT) com 24% e em terceiro lugar o atual governador Cláudio Castro com 9%.

Já os votos brancos e nulos somam 24% e 6% não opinaram. Rodrigo Neves vem se destacando nas pesquisas com o passar dos meses. Em 2013, quando assumiu a Prefeitura de Niterói, ele teve votação expressiva e ele afirma que concluiu o mandato com 85% de aprovação popular.