Rodrigo Neves anuncia ‘Niterói Presente 2.0’

Retomada do convênio para a segurança é um dos planos do novo secretário executivo de Niterói

Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói, está de volta ao Poder Executivo Municipal. Desta vez, na função de secretário executivo no governo de Axel Grael (PDT). Em entrevista ao jornal A TRIBUNA, Neves anunciou o lançamento do programa “Niterói Presente 2.0”, explicou os motivos que o levaram a recusar o convite para assumir a presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e descartou concorrer à Prefeitura de Niterói em 2024.

Nosso candidato à reeleição é o Axel

Neves concorreu, em 2022, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ficou em terceiro lugar e foi o mais votado em Niterói, única cidade Fluminense onde o governador Cláudio Castro (PL) não venceu. Após a eleição, o ex-prefeito participou da equipe de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a convite do vice, Geraldo Alckmin (PSD). Foi convidado por Carlos Lupi (PDT), ministro da Previdência Social, a ser presidente do INSS, mas recusou por “razões familiares”.

“O resultado da eleição foi muito positivo. Eu participei, a convite do vice-presidente Alckmin, da equipe de transição. Trabalhei um mês em Brasília no diagnóstico dos problemas na gestão urbana das cidades. Tive um convite para ficar em Brasília, mas achei que não era o melhor caminho. A Fernanda Sixel, minha esposa, queria muito que eu ficasse em Niterói. A gente tem uma neta, três filhos. Existem muitos servidores concursados do INSS que poderiam ser convocados para essa missão”.

Tive um convite para ficar em Brasília, mas achei que não era o melhor caminho

Em meio às tratativas para assumir o INSS, Neves relevou que já existia o convite de Grael para retornar ao governo municipal. O ex-prefeito recordou que, em seu governo (2013 – 2020), Grael exerceu a mesma função. O agora secretário explicou que a pasta funciona como uma espécie de “Casa Civil”, com atuação integrada a outras secretarias. Neves disse que o aceite ao chamado foi um “gesto de amor e compromisso político” com a cidade.

“Já havia um convite do meu amigo Grael para que eu ajudasse na administração. A Secretaria Executiva é uma espécie de Casa Civil. Faz a coordenação política e governamental. O Grael foi meu secretário Executivo e vice-prefeito. Essa cidade me deu tudo. Tenho um amor imenso por cada lugar da cidade. Esse gesto é de amor e compromisso político com a cidade”, afirmou.

Antes de Neves assumir a pasta, diversas coordenadorias foram transferidas para outras secretarias. Rodrigo Neves afirmou que isto aconteceu porque ele pediu a Grael para não exercer função de ordenador de despesa. Em seguida, ele rechaçou que seu retorno à Prefeitura seja para uma possível candidatura em 2024 e enfatizou: “Nosso candidato à reeleição é o Axel”.

“Pedi ao Axel para que eu não ficasse como ordenador de despesas. Todas as coordenadorias, de Juventude, Emprego e Renda, Codim, foram para outras secretarias. Estou muito animado, muito disposto. Tenho visto o prefeito muito animado e compromissado. Nosso candidato é o Axel, assim como vamos construir candidaturas em todas as cidades. Ser candidato não é meu foco, tenho orgulho enorme. Já fui feliz em satisfeito em ser ‘presidente do meu país, que é Niterói’, ressaltou.

Tenho um amor imenso por cada lugar da cidade. Esse gesto é de amor e compromisso político com a cidade.

NITERÓI PRESENTE 2.0

O secretário ressaltou que, diferente do que tem sido especulado, não coordenará as obras do projeto “Niterói 450 anos”. Um dos primeiros compromissos de Neves como titular da pasta foi uma reunião entre ele, Grael e o governador Cláudio Castro, onde discutiram a retomada do convênio para a segurança pública, aos moldes do antigo Niterói Presente, descontinuado em 2021.

Rodrigo Neves confirmou a retomada da parceria para o que batizou de “Niterói Presente 2.0. Nesta semana, ele afirmou que haverá uma reunião com o secretário de Estado de Governo, Chico Machado, para consolidar o convênio.

“Primeiro é importante dizer que não irei coordenar o plano de obras de 450 anos. Quem faz isso é o prefeito Axel. Vou ajudá-lo, mas quem coordena é ele. Vou me concentrar na segurança pública. Tive com o governador do Estado, tivemos uma disputa dura, mas quando termina a eleição, a gente tem que ter diálogo. Vamos retomar o programa de segurança pública que implementei e que reduziu a índices muito baixos a violência em Niterói”, anunciou.

De acordo com Neves, a situação da segurança pública na cidade vive situação melhor do que em 2013, época em que assumiu a Prefeitura. O secretário Executivo afirmou que o “Niterói Presente 2.0” será um plano mais abrangente do que era o antigo Niterói Presente. A ideia é realizar um trabalho integrando todas as forças de segurança.

“A gente está fazendo um convênio. Não só o Niterói Presente, como o conceito de pacto contra a violência, envolvendo prevenção social, inteligência com o MP e as polícias para combater as organizações criminosas e ao mesmo tempo devolver a sensação de segurança. É um ‘Niterói Presente 2.0’, a ideia é avançar ainda mais em relação à integração das forças de segurança, Guarda Municipal, delegacias, PM e o Segurança Presente”, explicou.

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Assunto que tem sido constantemente abordado por lojistas e membros da sociedade civil organizada de Niterói, o aumento da população em situação de rua será uma das prioridades da gestão de Neves na Secretaria Executiva. Ele afirmou que, em integração com outras pastas, já realizou uma ação na Praça Juscelino Kubitschek, no Centro, e outras ações do tipo serão realizadas.

“Outra coisa muito importante, que já começamos na Praça JK, é uma ação mais integrada da área de Assistência Social, com emprego e renda, Ordem Pública e a Conservação para o acolhimento aos moradores em situação de rua. A crise se agravou, houve um aumento de pessoas nessa condição e a quantidade de pessoas nessa condição aumentou. É um assunto que a gente precisa ter uma maior integração e o prefeito me pediu muito que eu pudesse ajudar nesse processo”, destacou.

SAÚDE

Recentemente, houve substituição na Secretaria Municipal de Saúde. Saiu Rodrigo Oliveira, que estava desde o governo de Neves na Prefeitura, e entrou Anamaria Schneider. O agora secretário Executivo elogiou o trabalho de Oliveira e apostou que nova equipe que assumiu a Saúde irá solucionar problemas de abastecimento e gestão que têm acontecido em algumas unidades, os quais Rodrigo Neves classificou como “pontuais”.

“A gente teve conquistas importantes, como a abertura do Getulinho, o enfrentamento à pandemia. O Axel fez um trabalho extraordinário na vacinação. Agora nosso foco é a melhoria na qualidade dos serviços, especialmente as especialidades e garantir o pleno abastecimento das unidades. Chegamos a 100% de cobertura do programa Médico de Família. Em curto período, a nova equipe vai conseguir resolver esses problemas pontuais de abastecimento e de gestão em algumas unidades de saúde”.

TRANSPORTE E URBANISMO

Embora tenha enumerado uma série de investimentos que têm sido feitos na mobilidade Urbana, Neves admitiu a existência de “gargalos”, como o da Avenida Roberto Silveira, em Icaraí. No entanto, ele ponderou que o trânsito é uma questão que envolve todos os municípios no entorno. Uma das ações prometidas por ele é a intensificação da fiscalização da “carga e descarga” em horários de pico.

“Niterói nunca recebeu tantos investimentos em mobilidade urbana. Marcelo Freixo disse, em um debate, que Niterói é uma cidade pequena e eu falei que ele estava desconhecendo a realidade. Se a Ponte para, Niterói para. A Avenida Brasil está em obra há cinco anos. Temos o problema das barcas. O problema de mobilidade urbana em Niterói não demanda apenas ações municipais. A obra da Miguel de Frias vai ficar pronta no primeiro semestre e vai melhorar muito a mobilidade na Roberto Silveira”.

Neves ainda citou que buscará antecipar a entrega da obra na Rua Miguel de Frias, marcada para o primeiro semestre. Em relação aos ônibus, o secretário citou a construção do Terminal do Caramujo, que receberá linhas de menor movimento vindas de cidades vizinhas, desafogando a Alameda São Boaventura, no Fonseca. Também está no radar a elaboração de um estudo a nível nacional para reduzir o preço das passagens.

“Vamos também cobrar e fiscalizar para que as empresas de ônibus cumpram os itinerários. A gente tem que ter uma discussão no país sobre a redução dos preços das passagens. Para quem está no Barreto é muito mais cômodo dividir um carro por aplicativo com outra pessoa. O transporte público está completamente desequilibrado. Esses estudos estão sendo feitos pela secretaria de Urbanismo, temos um plano de mobilidade. Há uma obra muito importante também que é a do Terminal do Caramujo.”

DIÁLOGO INTERMUNICIPAL

São Gonçalo e Niterói travaram, no ano passado, uma tensa disputa judicial pelos recursos dos royalties do petróleo. A tensão culminou numa infeliz declaração de Capitão Nelson (PL), prefeito gonçalense, chamando Niterói e Maricá de “bando de filhos da p…”. Neves se mostrou disposto a auxiliar na retomada do diálogo entre as cidades, já que exercerá o papel de auxiliar na coordenação política municipal.

“Fui muito atacado porque a população de São Gonçalo conhece nosso trabalho. Tive 100 mil votos lá. Tenho muito carinho pelo povo de São Gonçalo. Essa rixa que tentaram criar entre as cidades vizinhas é um desserviço. A eleição já passou. É preciso ter diálogo, da mesma forma que vamos ter com a oposição aqui em Niterói. Quero me dedicar mais a esse papel de auxiliar na coordenação governamental e política, ajudando o prefeito Axel”, completou.

Assista à entrevista exclusiva: