Rodrigo Neves anuncia fechamento de todo comércio de Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves acaba de anunciar, em reunião com o seu secretariado que a partir de segunda-feira aumentará as restrições circulação de pessoas e funcionamento de empresas na cidade.

Com essas medidas só poderão funcionar os postos de combustíveis( as lojas de conveniência deverão permanecer fechadas), farmácias, padarias para venda de apenas pão e leite (elas não poderão funcionar como cafeteria), pet shops, clínicas veterinárias apenas para emergências, supermercados e mercados. Portanto os serviços essenciais estarão funcionando. Todo o comércio em geral será proibido de abrir as portas como lojas de roupas calçados, eletrônicos, etc..O objetivo dessas medidas é diminuir a quase zero a circulação de pessoas na cidade, ja que segundo o prefeito, as próximas três semanas vão determinar o ciclo da epidemia em Niterói. A prefeitura disponibilizou o número 153, para o cidadãos denunciarem aqueles que não estiverem cumprindo o decreto de quarentena e isolamento social. A vigilância sanitária , a guarda municipal e a polícia militar irão agir para retirar o máximo de pessoas de circulação, com objetivo de chegar a praticamente zero, o número de pessoas andando pela cidade.