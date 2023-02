Rodrigo Bacellar é o novo presidente da Alerj

Rodrigo Bacellar é o novo presidente da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) . O deputado do PL teve 56 votos. O bloco de esquerda, com 13 votos, optou pela abstenção e uma falta.

Nem precisou de disputa. A candidatura de Jair Bittencourt havia sido retirada, como A TRIBUNA informou mais cedo aqui. Portanto, Rodrigo Bacellar foi o candidato único para a presidência da casa.

Assim que foi eleito, Bacellar compôs sua mesa diretora com No total, foram eleitos quatro vice-presidentes, quatro secretários e quatro vogais para o próximo biênio (2023/24)



O deputado Pedro Brazão (União) estará na primeira vice-presidência, Tia Ju (Republicanos) na segunda vice-presidência, Zeidan (PT) na terceira vice-presidência e Célia Jordão (PL) na quarta vice-presidência.

O primeiro secretário será Rosenverg Reis (MDB), seguido por Pedro Ricardo (PP) como segundo secretário, Franciane Motta (União) e Giovani Ratinho (Solidariedade).

Ocupando a função de vogal estarão Índia Armelau (PL), Doutor Deodalto (PL), Valdecy da Saúde (PL) e Renato Miranda (PL).

Em seus discurso após ser empossado, Rodrigo Bacellar agradeceu nominalmente a três pessoas do executivo estadual: o governador Claudio Castro, o secretário de Gabinete Rodrigo Abel e o secretário de Fazenda Nicola Miccone. Ao citar seu antecessor, Bacellar se disse grato a André Ceciliano, “apesar de qualquer divergências”. Parte do seu discurso foi dedicado a repetir, por algumas vezes, como lealdade e gratidão são essenciais na sua visão: “amigo não se abandona e não se vende em lugar nenhum”, chegou a dizer.



— O Brasil de hoje precisa de paz. O Rio do amanhã precisa de união. Saio desse embate mais maduro, sereno e com ombros pesados de conduzir os anseios das expectativas. Firmo o compromisso com cada um deputado: terão a mim o maior defensor da pluralidade da Casa. O passado está posto. é momento de olhar para o futuro — disse o agora presidente da Alerj.

Por volta das 15h, deu-se início a sessão e surgiu a informação de que a liminar determinando que o voto fosse secreto havia sido derrubada. Em meio à espera pela chegada do oficial de Justiça, o presidente da sessão, Carlos Minc (PSB), deu início à votação secreta.



Durante a votação, no entanto, chegou a liminar, e a votação foi interrompida para ser realizada, do zero, de forma aberta. Pouco depois das 18h, a maioria dos 70 deputados já havia votado a favor de Bacellar.



O desistente Jair Bittencourt, antes do início da votação, pediu a palavra para justificar a sua decisão. Ele afirmou que a maioria “já sabia o que se passou”. Na sequência, exaltou a união, a importância do debate e reconheceu que ouviu de muitos deputados que “já estavam fechados com Bacellar”. Ele lembrou que é tradição na Casa chegar a um consenso antes da votação, declarou o voto em Bacellar e agradeceu ao governador Cláudio Castro (PL).



O parlamentar também negou que sua candidatura tratava-se de um motim, mas sim falta de diálogo no partido. Bittencourt fez questão de se referir ao governador por pelo menos quatro vezes, e afirmou que Castro pode ainda não entender sua atitude, mas daqui a alguns meses tudo fará sentido.

“Saio com a alma lavada e sentimento de vitória do parlamento. Permita-me chamar, meu presidente, Rodrigo Bacellar”



Rodrigo Bacellar foi o oitavo deputado estadual mais votado em 2022, com quase 98 mil votos, e está em seu segundo mandato na Alerj. Ele se afastou da Casa em 2021, quando assumiu a Secretaria de Governo de Cláudio Castro.