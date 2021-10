Rodovias têm policiamento reforçado para o feriadão

A Rodovia BR-101 deve receber cerca de 405 mil veículos entre Niterói e a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes. A estimativa é da concessionária Arteris Fluminense, que administra a via. A maior concentração deve acontecer entre as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito. No sábado (9), a previsão de tráfego é de 87 mil veículos, com movimentação intensa nas primeiras horas da manhã.

As principais rodovias federais do Estado já estão com policiamento reforçado para o feriadão de Nossa Senhora de Aparecida, que vai até a próxima terça-feira. Além da Operação Égide, deflagrada na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a operação Nossa Senhora Aparecida 2021, que começou nessa sexta-feira.

A PRF ressalta que, durante os feriados, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos.

Com foco na diminuição de acidentes, a operação da PRF mobilizará ações em todas as regiões do país. Será dada atenção especial as ações de combate a embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade.

O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do uso de telefone celular, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes da PRF.

As operações terão, ainda, outros pontos focais, como a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional e do exame toxicológico.

Operação Égide

Além da Operação Nossa Senhora Aparecida 2021, a PRF atua concomitantemente com a Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, que faz parte do planejamento institucional na repressão ao crime nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do país. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos e também ao tráfico de drogas e armas nas rodovias federais fluminenses.

Via Lagos

O feriado de Nossa Senhora de Aparecida também promete atrair muitas pessoas para as cidades da região, aumentando o tráfego na ViaLagos (RJ-124). A expectativa da Concessionária é que 165 mil veículos passem pela rodovia, entre sexta-feira e a próxima quarta-feira (13). Os dias de maior fluxo na ida para a Costa do Sol serão sexta-feira e sábado, quando são esperados 30 mil e 33 mil veículos por dia, respectivamente.