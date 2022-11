Rodovias têm esquema especial para o feriadão

Na próxima terça-feira (15), será celebrado o feriado de Proclamação da República. Muitos irão “enforcar” a segunda-feira (14). Dessa forma, as rodovias do Rio de Janeiro esperam receber aumento de veículos trafegando. Para receber esse público, concessionárias e a Polícia Rodoviária Federal prepararam esquemas especiais de operação.

A PRF iniciou, nesta sexta-feira (11), a Operação Proclamação da República 2022, que irá até a próxima terça. Durante este período, está sendo reforçado o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

De acordo com a PRF, há grande probabilidade de aumento do fluxo de veículos, já que muitas pessoas estendem suas viagens. Esses fatores contribuem para um consequente aumento no fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, o que pode ocasionar aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos.

Nesse sentido, a instituição direciona ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da Operação. As ações possuem, ainda, outros pontos focais, como a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional e do exame toxicológico.

Pontos de maior fluxo

No Rio de Janeiro, A PRF alerta que é esperado aumento de fluxo em especial na BR-101 (sentido Região dos Lagos e sentido Paraty), 040 (Washington Luiz) e 116 (Presidente Dutra). Por esse motivo, essas vias terão atenção especial.

BR-101

Mais de 503 mil veículos devem trafegar pela BR-101 RJ/Norte durante o feriado prolongado da Proclamação da República. A previsão de tráfego é da Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho da rodovia no segmento entre Niterói e Campos dos Goytacazes. Há equipes de atendimento 24 horas por dia para garantir um pronto atendimento aos usuários em caso de emergência.

A operação especial do feriado se estende até o dia 16 de novembro. No sábado (12), a previsão é de 89 mil veículos trafegando pela via, com intensa movimentação nas primeiras horas da manhã.

Durante o período de operação especial, as obras de manutenção ficam suspensas e as equipes em prontidão para todos os tipos de serviços. Para acompanhar o movimento na rodovia, 24 horas por dia, os usuários podem acessar o perfil da concessionária no Twitter (@Arteris_AFL) e conferir os melhores horários para viajar.

ViaLagos

A Rodovia RJ-124 (ViaLagos) também está com operação especial para o período do feriado da Proclamação da República. A previsão da concessionária CCR é que 160 mil veículos passem pela via até o dia 16, sendo sexta-feira (11) e sábado (12) os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 29 e 36 mil veículos, respectivamente.

Todas as equipes do SOS Usuário Médico, Mecânico e de Arrecadação da CCR ViaLagos estarão reforçadas e atuando 24 horas. A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio – infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.

Estimativa de fluxo na ViaLagos

Sexta-feira (11) – 29 mil veículos

Sábado (12) – 36 mil veículos

Domingo (13) – 23 mil veículos

Segunda-feira (14) – 24 mil veículos

Terça-feira (15) – 29 mil veículos

Quarta-feira (16/11) – 19 mil veículos

Total: 160 mil veículos

Ponte Rio-Niterói

Cerca de 797 mil veículos na Ponte Rio-Niterói de sexta-feira (11) a quarta-feira (16), nos dois sentidos, durante o feriado da Proclamação da República, de acordo com dados da Ecoponte. O maior fluxo será na sexta e no sábado (12), quando aproximadamente 287,5 mil automóveis deverão passar pela rodovia.

Em direção a Niterói e à Região dos Lagos, a previsão é de que 155,5 mil veículos atravessem a Ponte Rio-Niterói na sexta-feira e no sábado. Já no sentido Rio de Janeiro e Costa Verde, no mesmo período, a concessionária estima que outros 132,1 mil trafeguem pela via.

Na terça-feira (15) e quarta-feira (16), volta do feriado da Proclamação da República, cerca de 136,2 mil veículos deverão passar pela Ponte Rio-Niterói em direção ao Rio. Já no sentido Niterói, no mesmo período, o fluxo previsto será de 121,9 mil veículos.